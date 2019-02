Městská Galerie Volary zve v úterý 3. července na vernisáž výstavy fotografií s názvem Jiří Plachý: Šumava, můj nový domov. Výstavu zahájí ředitel ZUŠ Volary Vít Vavřinec Pavlík, úvodního slova se ujme Harry Farkas, o hudební doprovod se postarají žáci Záladní umělecké školy ve Volarech.

Výstava potrvá do 31. srpna, otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.