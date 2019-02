♛ IBIZA Evolution VALENTINE´S★Havana Club za 1★Hrozen★so 17.2.

♛ VELKÁ CLUBOVÁ NOC IBIZA EVOLUTION SE VRACÍ DO HROZNU !

♛ TENTOKRÁT VE SPECIÁLNÍ VALENTÝNSKÉ EDICI !

►Sobota17.2.2018 / HROZEN - PRACHATICE



★ Jedinečná akce IBIZA EVOLUTION s nejlepšíclubovou muzikou z největších tanečních festivalů a klubů ostrova IBIZA, skvělými efekty a dárky v hodnotě 30.000,-Kč bere opět útokem HROZEN !



★Navíc mezi vás rozházíme velká plyšová srdce ★



★ SOUTĚŽ S NÁMI O VOLNÉ VSTUPY A KONZUMACE !!!



★★ SPECIÁLNÍ AKCE ★★

★★ !!! DO 21:00 HAVANA CLUB ZA 1,- KČ !!!★★

★★ !!! PŘIJĎBRZO !!!★★

// upozornění: do 21:00 podáváme Havanu výhradně s colou * na jednu objednávku najednou max. 3 panáky //



▂▃▅▆█ Co nás to všechno čeká█▆▅▃▂

► Atmosféra z nejlepších světových tanečních festivalů!

►Velká plyšová srdce

►ExtremePower Club Laser Show

► CO2 Cryogun

►Fire show

►Pyro Show

►FogGeysers

► IBIZA EVOLUTION DJ Stage

►Specialstagedecor

► Best dance music z největších klubů ostrova IBIZA!

► Za drinky rozdáváme našlapaný aktuální taneční CD výběry a sluchátka za víc než 30.000,-Kč!



★ HRAJÍ:

► FRANTA BABKA / Ibiza Evolution

►NEO / Hrozen, Prachatice



♛ VSTUPNÉ:

►Do 21h - 50,- Kč

► Od21h - 90,- Kč



♛ POZOR ♛ SOUTĚŽ♛ POZOR ♛ SOUTĚŽ♛ POZOR ♛

1.SDÍLEJ VEŘEJNĚ TUTO UDÁLOST NA SVÉM FB PROFILU

2.POZVI ALESPOŇ 100 PŘÁTEL do této události

3.Pak na zeď této události napiš "IBIZA EVOLUTION VALENTINE´S - HROZEN - SOBOTA 17.2.2018 !

♛ Z přihlášených vylosujeme 5, kteří vyhrají volný vstup na akci a konzumačku za 200,- Kč na Bar !!!



▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

UPOZORNĚNÍ:

Název a logo akce IBIZA EVOLUTION je chráněno ochrannou známkou.

Akce Ibiza Evolution je propagační akcí hudebního vydavatelství Universal Music s.r.o. ke stejnojmenné kompilační řadě IBIZA EVOLUTION.

Zneužití ochranné známky IBIZA EVOLUTION je dle zákona trestné.