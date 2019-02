Hradozámecká noc na zámku Kratochvíle – V tichu a naději.

Program: 20.15 - 21.15 - divadelní představení Vokův pes Vílém odehraje Jiří Bilbo Reintinger a Sylvie Krobová.

21.15 - 22.15 - zpřístupnění renesanční vily k volným prohlídkám interiérových instalací ve večerním osvětlení bez průvodce. Průvodci budou na trase přítomni a připraveni zodpovědět případné otázky týkající se historie zámku, instalace, apod.

20.15 - 22.15 - bude zpřístupněn kostel Narození Panny Marie s možností tichého rozjímání při vystoupení souboru renesančních fléten Harmonia (Jan Matoušek st., Jan Matoušek ml., Iva Matoušková, Eliška Holečková a Jan Čížek)

22.15 - 23.15 - koncert renesanční a barokní hudby skupiny Ritornello v zámecké zahradě

23.15 - historický ohňostroj

Od 20 do 23.45 hodin. Plné vstupné 180 Kč, snížené vstupné (děti 6 - 15 let, studenti do 26 let, senioři starší 65 let, držitelé průkazů ZTP) 110 Kč.