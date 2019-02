Hospic Music fest - Žánry: Rock, Ska, Rock´n´Roll, Punk, Indie Punk, Pop rock, Psychobilly-Punk

Účinkující: O5 & Radeček, The Chancers, Mordors Gang, The Hope, Narttu, Biopop, The Rocket Dogz

https://www.facebook.com/hospicmusicfest/

www.hospicmusicfest.cz

Vstupné 22 Kč, předprodej

Vstupenky lze zakoupit elektronicky na https://www.facebook.com/hospicmusicfest, na recepci Hospice, v Clubu 111, v Music Clubu kandlák, Turistickém a informačním středisku Vimperk, UMMAK Vlachovo Březí a dalších místech. Další informace v odkazech.

Výtěžek z festivalu poputuje na péči o nevyléčitelně nemocné.