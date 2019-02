Horkýže Slíže /sk/, The Agony - Zlatá hvězda

Po dvou a půl letech se vrací Horkýže Slíže do Vimperka a napere do nás nadupanou muziku plnou výborných textů! Tentokrát si s sebou vezou hard rock-metalovou kapelu z Prahy The Agony!

Trochu bio:

04.11.1992 - Vznik skupiny Horkýže Slíže z Nitry. Založil ji Peter Hrivňák - Kuko (zpěv, baskytara) s Máriem Sabom - Sabotérom (kytara) a s Martinem Košovanom - Košem (bicí). V té době byl Kuko na vojenské zákl. službě převelen z Čech do Nitry kvůli rozdělení Československé federace. Být na vojně ve svém rodném městě, to jako byste na vojně ani nebyly, a tak Horkýže Slíže mohli začít svou kariéru. Do dnes koncertují na velkých festivalech a plní do mrtva sály.

Horkýže Slíže (sk)

https://www.horkyzeslize.sk/historia

The Agony

http://bandzone.cz/theagony?at=info

