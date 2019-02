Jihočeská hospodářská komora, Oblastní hospodářská komora Prachatice, zve na

odborný seminář GDPR poznatky z praxe a auditů Aneb nejčastější chyby a jak jim předejít



Termín: 26. září 2018 od 9,00 hod. do 14,00 hod.

LUCIE DEMETEROVÁ advokátka (12 let praxe)

Místo : Rožmberský sál MěÚ Prachatice, Velké náměstí 1 vchod přes Infocentrum (nad Radničním sálem)

RÁMCOVÝ OBSAH:

1. GDPR – základní pojmy

2. Klíčové oblasti • určení jednotlivých zpracování osobních údajů u zaměstnanců a zákazníků, webové stránky, kamerové systémy, gps systémy apod.

3. Přehled nejčastějších chyb • Co je v pořádku a co je již za hranou? Jak správně informovat zaměstnance, zákazníky a ostatní subjekty údajů? Jak má z pohledu GDPR správně vypadat pracovní smlouva? Jak vést osobní spis? Jaké údaje (ne)požadovat v rámci osobního dotazníku zaměstnance? Mám či nemám použít souhlas? Kdy a jak vypracovat vnitřní směrnici, co v ní všechno má být? Jak nastavit cookies?

4. Skartační lhůty • Jak dlouho uchovávat osobní údaje? Jak si vytvořit přehled skartačních lhůt? Příklady nejčastějších skartačních lhůt.

5. Smlouvy se zpracovateli • Uzavřít či neuzavřít smlouvu o zpracování? Jak poznat, kdo je zpracovatelem a kdo nikoliv? Musím opravdu tuto smlouvu uzavřít? Pokud ano, jak má tato smlouva vypadat? Příklady typických zpracovatelů.

6. Záznamy o činnostech zpracování a jak je správně vyplnit • Nevíte si rady s vytvořením či vyplněním záznamů o činnostech zpracování? Na příkladech vyplněných záznamů si ukážeme, jak tuto povinnost správně splnit.

7. Aktuality • Jaká jsou nejnovější stanoviska Úřadu a Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který nahradil dosavadní skupinu WP29? Jak je to s novým zákonem o zpracování osobních údajů?

8. ePrivacy • Co přinese toto nové nařízení, které se prozatím drží ve stínu GDPR?

9. Diskuze a čas na Vaše otázky • Zodpovíme Vaše dotazy a zkonzultujeme situace, se kterými se v souvislosti s ochranou osobních údajů běžně potýkáte.



Cena: člen JHK: 900,- Kč vč. DPH ostatní: 1 400,- Kč vč. DPH



Účast potvrďte nejpozději do 24.9.2018