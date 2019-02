Fitmin libínský canicross

Jedná se o běžecký závod se psy, tzv. canicross, a je to sportovní aktivita patřící mezi individuální mushingové disciplíny, kdy běžec je tažen psem, který mu svým tahem pomáhá k rychlejšímu výkonu. Je zvolen typ hromadného startu, tzn. že závodníci vystartují se svými psími parťáky všichni najednou. Tento start je divácky oblíbený, nicméně pro běžce i psy náročnější v tom, že může dojít ke kolizím, zamotání tažných šňůr apod. I přes tyto nástrahy ho mají závodníci v oblibě právě pro jeho kontaktnost, psy to hodně motivuje k výkonu i vzájemnému předbíhání.

Start i cíl závodu bude v těsné blízkosti parkoviště na Sedýlku, celá trať vede lesem a měří 6km. Předpokládaný start je ráno v 9 hodin, nicméně může dojít i k jeho posunutí o 30 minut dříve v případě velmi teplého počasí. Jde o to, aby se psi při výkonu co nejméně přehřívali. Z tohoto důvodu bude pro ně na trati připravena občerstvovačka v podobě nádob s vodou pro jejich chlazení. Po skončení závodu se všichni hromadně přesunou do kempu u Křišťanovického rybníka. Tam bude zázemí pro závodníky, proběhne tam i páteční prezentace a v sobotu v odpoledních hodinách budou vyhlášeni vítězové. Organizátoři akce libínský závod propojili s canicrossovým během na Svatoboru u Sušice, který se koná 7. července a je z nich miniseriál Libínsko Svatoborský cup s Fitminem. Na všechny vítěze tohoto miniseriálu čekají drobné finanční odměny.