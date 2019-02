Den sv. Václava oslavíme již třetím ročníkem speciálních prohlídek věží a vížek vimperského zámku. S průvodcem vystoupáte na Hodinovou věž, dozvíte se, co je to sanktusník, a dojde i na to, kolik věží vimperský zámek vlastně má...

Prohlídky věží nahrazují pro tento den I. prohlídkový okruh. II. prohlídkový okruh je v běžném provozu.

Prohlídka je možná pouze s průvodcem.

Vstupné odpovídá prohlídkovým okruhům (plné 70 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 190 Kč).