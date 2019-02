Den otevřených ateliérů: Jiří Rosa

Jiří Rosa patří k předním českým tatérům. Jeho studio naleznete v centru Prachatic. Rád však hostuje i ve studiích svých kolegů a přátel v zahraničí. Uměleckému zkrášlování těla se věnuje víc jak 8 let. Na otázku, jak se dostal právě k tomuto řemeslu, odpovídá velmi stroze: „Vždycky jsem rád maloval a tetování si mě našlo samo.“ Jako každý tatér je i Jiří samouk a jako každý tatér začínal nejprve na svém těle. „Tetovat tě nikdo nenaučí, je to dlouhá cesta, kterou si každý musí projít sám. Cesta, na které se stále učím a stále zlepšuju.“ Zájemci o tetování k němu přicházejí s různými představami, které nejprve převádí na papír a postupně dotváří. Až pak uléhají na křeslo pod jeho ruce a odcházejí s různými motivy, ze kterých však jasně poznáte jeho rukopis. Žádné „komerční omalovánky“ zde nehledejte. Tento tatér tvoří živé obrazy, které se pak volně pohybují v prostorách galerie zvané Evropa. Málokdo však ví, že se Jiří Ros a věnuje také malbě. V termínu Dnů otevřených ateliérů budou v tomto prachatickém studiu vystaveny obrazy a další umělecká díla tohoto výtvarníka. Tak neváhejte a zajděte se podívat na jeho tvorbu.

JIŘÍ ROSA - BLACK OR WHITE

v sobotu od 10:00 do 18:00

v neděli od 10:00 do 16:00

kontakt:

Zvolenská 29, 38301 Prachatice

tel.: 602217534

e-mail: tatto.rosa.jiri@email.cz

www.facebook.com/jirotatoo