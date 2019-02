Debustrol, But, Endless Drain ve Vimperku!

Kapela DEBUSTROL se neodmyslitelně zapsala do metalových dějin naší malé zemičky. Patří mezi první průkopníky, kteří začali klestit trnitou cestu na pódia, sváděli souboje s byrokracií a lidmi pro které je metal něco jako mor. Na české scéně se už pohybuje od vzniku v roce 1986 až po současnost.

http://bandzone.cz/debustrol

BUT grind-grind / south bohemia

http://bandzone.cz/but

Endless Drain trash-death metal/Tábor

http://bandzone.cz/endlessdrain

Bar: od rána do noci

Dveře: 19.30h

Endless Drain: 20.30h

But: potom

Debustrol: po But

Vstupné pouze na místě: 200,- Kč