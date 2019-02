Club Kandlák: Headshot w/ The Creators

Residentní pokračování mejdanu s názvem Headshot je tu.. Tentokrát vám na Kandlák přivezeme kladenskou dvojci The Creators, která hraje pod hlavičkou Homicidal Rage. Dále se můžeš těšit na kompletní Bassheadz smečku a pořádně tvrdý Drum and Bass, jak jste od nás zvyklý. Celá párty se odehraje v nádherném prostředí prachatického Kandláku, který má jako jediný v Prachaticích parametry pořádného Music Clubu, takže určitě neváhej a doraž, protože Drum'n'Huss bude až v prosinci a do té doby vás tady v okolí asi nic lepšího nečeká :)

Start 21:00

Vstup: 80,-