"Nechte se inspirovat výstavou Šťastné a veselé! - Vánoce na starých pohlednicích či tajuplnými adventními postavami v Prachatickém muzeu. Poté se společně s organizátory můžete přesunout do Muzea české loutky a cirkusu, kde si vytvoříte vlastní vánoční pohlednici či přání," zvou organizátoři z Prachatického muzea. Vstupné je 50 korun pro dospělé, 30 korun pro děti a děti do šesti let věku mají vstup zdarma.