Výstava Ex Libris Petra Palmy, která byla v Jihočeské vědecké knihovně v pobočce na Sadech, je v pátek 26. února naposledy k vidění, a to online. Na webu Jihočeské vědecké knihovny si totiž můžete prohlédnout jeho tvorbu knižních značek. Vytvořil je ručně za použití techniky linorytu, dřevořezu a kresby. Petr Palma pracoval jako výtvarník Jihočeských tiskáren a později v reklamní agentuře, kde musel přejít k práci s počítačem. Navrátil se však ke klasickým grafickým technikám.

Cyklovýlet z Radomyšle

Z obce Radomyšl můžete jet na výlet na kole po cyklostezce směrem do Sedlice. Projížďka vede po trase dlouhé přes 8 km. Minete rybník Vrbice, kapličku v obci Láz a rybníky Dolní a Horní Zástava. Při druhém jmenovaném stojí Pilský mlýn, který byl dříve nazýván také Pillerův podle původního majitele. V roce 1827 ho zničila povodeň. Boží muka poblíž nechal postavit někdejší majitel mlýnu Josef Pravda. Cyklostezka pokračuje dále do obce Sedlice, kde se nachází zámek či Štenberský honosný dům.

Akce otužilců se odkládá

Pokus o největší rekord otužilců na jednom místě s názvem Covide, nezlob mě a snaha o zápis do České knihy rekordů, se odkládá. Akci z této soboty organizátoři o týden posunuli kvůli nouzovému stavu a celorepublikovému zvýšení počtu nemocných. Odvážlivci se na události s podtitulem Otužilci proti covidu na Lipensku tedy do vody ponoří, pokud to situace dovolí, v sobotu 3. března, a to od 13 do 14 h v Nové Peci, Horní Plané, Černé v Pošumaví, Dolní Vltavici, Přední Vítoni, Frymburku, Lipně nad Vltavou, Loučovicích, Vyšším Brodě, Rožmberku nad Vltavou.

Helfenburk má vzhledem ke koronasituaci zavřeno. Projít se k němu však můžete

Z obce Bavorov se můžete po modré turistické značce po trase dlouhé téměř 7 km vypravit k zřícenině hradu Helfenburk. Hrad byl založen ve 14. století rodem Rožmberků. Po modré se dá dostat na Helfenburk i z druhé strany, od Volyně. Trasa jen na místo je však dlouhá 13,5 km. Procházkou po červené turistické značce z obce Dub k Helfenburku také dojdete za 4 km. Kvůli stále nepříznivé situaci je hrad do odvolání uzavřen.