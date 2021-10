Přinášíme tipy na víkend

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada se v sobotu stane dějištěm Lesnického dne. | Foto: Marie Voldřichová

Potkejte se s umělci a poznejte, jak pracují

Do ateliérů jihočeských umělců, s nimiž se také osobně setkáte, se můžete podívat od pátku 8. října do neděle 10. října. Seznámíte se s prací designérů, výtvarníků, řemeslníků a architektů. Těšte se na workshopy, komentované prohlídky nebo design market, který najdete v prostorách českobudějovické Tiskárny Karmášek v neděli od 13 do 18 h. V Galerijní síni tiskárny Karmášek se koná v pátek od 10 do 15.30 h diskuzní fórum: Je kreativita umění? V pátek v 18 h bude celá akce zahájena vernisáží výstavy Niky Brunové: Tiché světlo, která bude v Galerijní síni Tiskárny Karmášek k vidění do 30. listopadu. V rámci doprovodného programu v Tiskárně Karmášek v neděli bude kromě design marketu módní přehlídka Katcha, která začíná ve 13.30 h, v 16 h se budete moci podívat po prostorách tiskárny s Jaroslavem Karmáškem ml., v 17 h vás výstavou provede kurátorka Petra Lexová. A do kterých ateliérů můžete například nahlédnout? V sobotu se můžete setkat s fotografkou Danou Tůmovou Vitáskovou mezi 10. a 17. h v kavárně Café Au Chat Noir, po telefonické domluvě také v neděli v ateliéru v Benešově nad Černou. Smrčkův dům patřící k Blatskému muzeu v Soběslavi otevře své brány v sobotu i v neděli od 9 do 17 h, mezi 12. a 12.30 h bude polední pauza. Kováře Daniela Černého navštívíte v jeho kujné huti, bývalém závodě stará rašelina, Blata v obci Hranice. Na adrese Neplachov 78 Dolní Bukovsko navštívíte Jindřicha Figuru, který vyrábí repliky historických předmětů pro muzejní účely. Přijít můžete oba dny mezi 13. a 18. h. Keramika U Kočků ve Veselí nad Lužnicí zve návštěvníky oba dny mezi 10. a 17 h. V Protivíně vás přivítá malíř Petr Pfleger mezi 9. a 17. h na adrese Mírová 317. Jak se vyrábí Sedlická krajka, uvidíte v ateliéru na náměstí T. G. Masaryka 114 v Sedlici. Zrekonstruovaný spolkový dům ve Slavonicích, kde se nachází vzdělávací a společenské centrum, navštívíte oba dny mezi 10. a 17. h. SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově dovolí nahlédnout návštěvníkům v sobotu mezi 10. a 16. h. Malíř Vít Vavřinec Pavlík bude k zastižení v sobotu od 14 do 20 h ve svém ateliéru ve Volarech na adrese 5. května 150. Táborská Galerie 140 uvítá ve své tzv. Lichodílně, kde si můžete z ponožek vyrobit svého Lichožrouta, malé i velké návštěvníky celý sobotní den. Na tvoření s dětmi zajděte v sobotu také do Galerie U Radnice od 13 do 16 h, kde budete tvořit svou podzimní zahradu. Program také přichystalo Prachatické muzeum. V sobotu od 9 do 15 h zkusíte tvořit stylem gaSko art, z ovčí vlny si vyrobíte plstěné panenky. Od 10 do 15 h tamtéž zkusí děti i dospělí tvořit ručně šité panenky a zvířátka nebo medvědí brože. S umělcem Valentinem Horbou se potkáte na obecním úřadě v obci Drhovle oba dny od 10 do 15 h. Barvení mýdel s v Českém Krumlově zkusíte v ateliéru Olgy Králové, uvidíte také mechové obrazy a seznámíte se přírodní kosmetikou.