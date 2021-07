Přijeďte v sobotu 17. července do Hořic na Šumavě na hudební festival Rock Fest. Ten začíná od 15 h a zahájí ho kapela Krypton. V 17 h následuje vystoupení skupiny Forrest Jump. V 19 h stane na pódiu Sebastien. Těšit se můžete také na devadesátiminutové koncerty kapel Arakain a Doga, které vám zazpívají a zahrají ve 21 h a ve 23.30 h. Vstupné v předprodeji 590 a na místě 650 Kč.

Botanická zahrada plná růží

Přijďte o víkendu do táborské botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor na výstavu růží. Prohlédnete si široký sortiment těchto květin, bude se soutěžit o nejkrásnější růži výstavy, dospělé čeká kvíz a děti dětský koutek. V sobotu 17. července a v neděli 18. července se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek botanické zahrady. V sobotu 18. Července vám poskytne rady o pěstování růží a péči o ně RNDr. Jiří Žlebčík. Otevřeno bude od 10 do 18 h.

První ročník marmeládobraní

V Muzeu lidové architektury Ludmila v Lužnici u Třeboně se v sobotu 17. července konají Dny lidové architektury a první ročník Marmeládobraní. Těšte se na prohlídku muzea a od 10 h expozici kováře Franty Čecha. V 11 h se koná prohlídka návsi s výkladem. Zkusíte si chůzi na chůdách, zahrajete si petangue o pohár Franty Čecha. Ve 12 h budou představeny turistické vizitky. Ve 14 h vás čeká ochutnávka marmelád z místních zahrad. Zakoupíte zde dobroty jako palačinky s marmeládou nebo ovocné šťávy. Od 16 h se bude besedovat o soběstačnosti vesnické usedlosti. Na závěr si opečete buřty a poslechnete si lidové písně.

Zahraje na farské louce

V Lomnici nad Lužnicí na farské louce hraje v sobotu 17. července ve 20 h kapela One Spirit, ve 21.30 h kapela Parkán. Vstupné 170 Kč.

Hudba a film na týnských slavnostech

Již po šestnácté se konají v Týně nad Vltavou Slavnosti města. Hlavní program se uskuteční na náměstí Míru. Páteční program bude patřit krumlovské kapele Hrajeto, revival Beatles kapele ze Slovenska The Backwards. Ve 21 h vystoupí Ondřej Hejma s kapelou Žlutý pes. V sobotu zase uslyšíte českobudějovickou kapelu The Greens, zazpívají Sebastian a Adam Mišík a na závěr domácí kapela MP3. V sobotu navštivte také doprovodný program, a to letní kino U řeky to žije filmem, kde budou promítat Noc na Karleštejně. Bude se konat také festival rockových kapel nebo odpoledne s dechovkou.

Slavnosti Jakuba Krčína

Již 24. Slavnosti Jakuba Krčína navštívíte v pátek 16. července sobotu 17. července v Třeboni. Oslavy zahájí na Masarykově náměstí ve 20 h koncert acoustic wood beat kapely 3Mušketýři. Ve 21.30 h tu přivítají Jakuba Krčína a jeho doprovod. Těšte se na ukázky šermu, tance a setkání Jakuba Krčína s Vilémem z Rožmberka. Ve 22 h projde městem Loučový průvod. Na druhý den můžete od 8 h na tradiční řemeslný jarmark. V 9.45 h projde městem průvod Jakuba Krčína. Přes den vás čeká vlaková show Milites, renesanční rej a tance Campanello, kejklíř, klaun a kouzelník Pet, středověká hudba Dei Gratia, šermířské show skupiny Corbeau – Šarvátky a duely nebo skupiny Berit – Šerm od dýky po halapartnu nebo uskupení Duelanti od sv. Rocha – Pokušení svatého Grálu. Ve 20 h uslyšíte koncert středověkého rocku kapely Tempus, kterému bude od 16 h předcházet koncert s autorskou hudbou na motivy středověkých písní a básní kapely Quercus. Ve 21.45 h přijde na řadu loučový průvod. Program v Městském parku nabízí dravce v letu a sokolnicé ukázky, středověké tance, hudbu, kejklíře aj. Přijít můžete např. v 15 h na Pirátskou pohádku Divadla Kubko. Na hrázi rybníka Svět se ve 22.15 h rozloučí s Jakubem Krčínem. Večer zakončí ohňostroj z ostrova.

Táborem zazní jazz

Večer plný jazzu zažijete v sobotu 17. července na akci Jazzový Tábor. Na Žižkově náměstí v 16.30 h vystoupí Kateřina Syrná & Friends, potom v 17 h Ondra Kříž a hosté. V 19.30 h nastoupí zpěvačka Eva Emingerová a Trio. Od 21 h uslyšíte na koncertě Jedeme Ježka nově pojaté písně Ježka, Voskovce a Wericha v podání Ondřeje Rumla a Jazz Quintentem. Album Ondřeje Rumla s hity Osvobozeného divadlo dostalo ocenění Zlatá deska. Vstup zdarma.

Charitativní benátská noc

Ve Volyni se v pátek a v sobotu 16. a 17. července koná charitativní Benátská noc. Tato charitativní akce je zaměřená na pomoc s nákupem aktivního vozíku Sorg Mio Move pro malou Emičku. Těšte se na rozmanitý program, který zahájí v pátek diskotéka. V sobotu se bude hrát volejbal O pohár starosty města Volyně a plážový volejbal O pohár volyňského koupaliště. Petr Zálesky zahraje loutkové divadlo pro děti, vystřídá ho Divadlo Tondy Novotného s představením Kvak a Žbluňk. V 19 h zahraje kapela Wdowa a kumpáni. Vrcholem večera bude koncert skupiny Ready Kirken, který můžete navštívit ve 21 h. Ve 21 h se těšte i na Volyňský placák. Jedná se o skok do vody ze skokanského můstku zakončený „placákem“. Ten nejlepší placák bude odměněn sudem piva. O půlnoci se těšte na ohňostroj. Po celý den bude k dispizici skákací hrad, nafukovací fotbal, ukázka oddílu skautu Volyně nebo tvořivé dílny pro děti.

Divadlo na hřišti

Na hřišti v obci Mladějovice zahraje v sobotu 17. června soubor Skupa Mladějovice komedii od Gillese Dyreka Benátky pod sněhem. Přijďte ve 21 h, vstupné 80 Kč.

Sledujte parašutisty

Až do neděle 18. července trvá ve Strakonicích Mistrovství ČR v parašutismu.

Železniční muzejní noc

Devátá muzejní noc v Blatské muzeu bude mít podtitul železniční. Koná se v pátek 16. července od 16 do 22 h. Uvidíte modelové kolejiště, které na ploše 560 x 300 cm zobrazuje železniční uzel Veselí n. L. a tratě i pamětihodnosti v širším okolí. Vláčky pojedou k Červené Lhotě, hradu Choustník, Chýnovské jeskyni, kolem vybraných staveb Tábora aj. V 17 h promluví modelář Pavel Havránek. Od 18 do 20 h si projdete rekonstruovaný objekt a seznámíte se s jeho dějinami díky archeologickým nálezům a dobovým fotografiím. Dobrovolné vstupné bude vybíráno ve prospěch sbírky Diecézní charity Brno na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě.

Provedou vás výstavou

V sobotu 17. července vás v třeboňském Domě Štěpánka Netolického čeká komentovaná prohlídka výstavy Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic. Koná se od 10 h.

Vezměte děti na olympiádu

V sobotu 17. července se koná na louce u Velkého rybníka u Trhových Svinů dětská prázdninová olympiáda. Čekají je hry, soutěže a odměny, skákací hrad, pěnová show. Bude moderovat Radek Barbulák. V 18 h zahraje kapela Monika. Přijďte od 15 h.

Soběslaví zazní dechovka

Na soběslavském náměstí se koná 26. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav. V sobotu se začíná od 13 h. Až do půlnoci můžete chodit na koncerty a poslechnout si například skupiny Žadovjáci, Úhlavanka, Miločanka, Jižani nebo folklorní soubor Javor a dětský folklorní soubor Ráček. Další den přijďte od 10 do 18 h. Hrají Veselka, Túfaranka, Krajanka aj.