Vědecké instituce po republice ožívají o Noci vědců, která připadá na pátek 24. září. Otevírají se budovy, kam se veřejnost nedostane, a tak návštěvníci vidí laboratoře a experimenty. Tématem letošního ročníku je čas. Letos se účastní více než 20 univerzit, 40 vědeckých institucí, hvězdáren aj. Spoustu programu bude kvůli nejisté epidemiologické situaci online. Zapojily se i jihočeské instituce.

V Českých Budějovicích to jsou Biologické centrum Akademie věd České republiky, Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE), Hvězdárna a planetárium České Budějovice a Eurocentrum České Budějovice. Vstup bude zdarma. Jihočeská univerzita nabídne 71 programů, online pořadů osm. Online přednášky uvidíte na youtube kanálu Jihočeské univerzity, facebookové události Noci vědců a na nocvedcu.cz. Univerzita otevře brány všech fakult a Akademické knihovny v 17 h. Co se stane za biliontinu sekundy zjistíte na Přírodovědecké fakultě, jak se na fenomén času dívají vědy o společnosti, se dozvíte na Pedagogické fakultě, o času v učení a obřadech náboženského světa vás spraví na Teologické fakultě. Fakulta rybářství a ochrany vod připravila přednášku Rybník a čas. Vývoj zemědělství v čase vám přiblíží Zemědělská fakulta. O Alexandrijské knihovně v období starověku se něco dozvíte v Akademické knihovně.

Biologické centrum vás vezme na Cestu evoluce, která začíná na náměstí a končí ve vědeckém kampusu na Branišovské ulici. Každý metr trasy představuje půl milionu let, v cíli budete mít v nohách více než miliardu let evolučního vývoje. Na deseti zastávkách se dozvíte o buňkách, fotosyntéze, dinosaurech, pádu asteroidu, dostanete se do doby ledové a až k modernímu člověku. V laboratoři Elektronové mikroskopie poznáte mikro a nano svět. VŠTE připravila leteckou noc a virtuální realitu. Návštěvníci uvidí laboratoře studentům technických programů strojírenství, stavitelství či doprava a logistika. Děti si zkusí hry zaměřené na čas a výrobu slunečních hodin.

Návštěvníky zve i českobudějovická Hvězdárna a planetárium. S filmem Na paprsku světla se příchozí vypraví do kosmu.

Účastní se také táborská hvězdárna, kterou najdete v budově Městské knihovny Tábor. Od 19.30 h se tam bude křtít kniha Táborská hvězdárna. Na programu bude i autogramiáda a prodej knihy. Od 20.15 do 22 h bude připravena prohlídka hvězdárny. Jindřichohradecká Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla si přichystala přírodovědné pokusy, promítání, soutěže, prohlídky hvězdárny a virtuální realitu. Zapojí se také hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí.

Ochutnejte piva i speciály

V pátek a v sobotu 24. a 25. září se koná na českobudějovickém výstavišti 31. Mezinárodní pivní festival. Na hudebních a pivních slavnostech ochutnáte desítky druhů piv, klasiku i speciály z pivovarů a minipivovarů. Ochutnáte kulinářské speciality. Zahraje vám Děda Mládek Illegal Band, Prague Queen, Seven’s unplugged, Kabát revival West aj.

Lechtivý tanec na scéně

V pátek 24. září uvede Jihočeské divadlo (JD) premiéru milostné romance z českobudějovických nevěstinců Café Groll. Ta vznikla na motivy stejnojmenné knihy úspěšného českobudějovického spisovatele Jana Štiftera. Premiéra se z roku 2020 musela odsunout kvůli koronakrizi, diváci však mohli hru zhlédnout už v online prostoru. Tentokrát uvidíte představení poprvé živě, a to v pátek v 19 h. Setkáte se s mladým lékařem prostitutek Rudolfem a jeho pacientkami. Těšit se můžete na velkolepou podívanou. Na jevišti se totiž bude tančit burleska. Tu připravila představení na míru známá burleska Miss Cool Cat.

Zažít město jinak ve Výměníku

Přijďte na slavnost Zažít město jinak, která má za cíl sblížit sousedy. V Českých Budějovicích je akce dvoudenní, a to v sobotu 25.a v neděli 26. září ve Výměníku 1 na adrese Jana Opletala 842. V sobotu například od 17 h se pečou buřty, v 18.30 h se bude promítat skejtový film Světadíl, od 19 h uslyšíte koncerty. V neděli od 15 h přijďte na Nazdar bazar, v 15 h uvidíte představení pro rodiny s dětmi Papír, v 17 h předvede Eliška Brtnická akrobatickou performanci Hang out.

Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově

Od pátku 24. do úterý 28. září se konají v Českém Krumlově Svatováclavské slavnosti. V pátek od 10 do 22 h najdete na náměstí Svornosti, kde bude festival zahájen Svatováclavský jarmark. Těšte se na komentované procházky s průvodcem a plavby na voru, hudební vystoupení na náměstí Svornosti i Klášterním dvoře. V sobotu k Svatováclavskému jarmarku přibude setkání Václavů a Václavek, vystoupí Schwarzenberská granátnická garda, večer budou otevřena muzea a galerie, v Městském parku bude herní zóna a divadlo pro děti. Těšte se na zahradní degustaci vín, fotografování u Seidelů aj. V neděli vás čekají prohlídky muzea Vltavínů, Pohádkové domu, Klášterů, Grafitového dolu a zahrady Kouzelné bylinky. V Dobrkovické jeskyni bude Den mamutů. Těšte se na komentovanou procházku jižním meandrem. V pondělí navštívíte poutní areál na Křížové hoře, nebo výstavu Jindry Čapka Svět fantazie komentovanou přímo autorem. V úterý vystoupí Schwarzenberská granátnická garda, můžete jít na prohlídky kostela sv. Víta a kaple sv. Václava, uslyšíte pěvecký sbor Bellaria, Museum Seidel přichystalo komentovaný program aj.

Svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí

Od pátku 24. do neděle 28. září můžete navštívit v Plané nad Lužnicí Svatováclavské slavnosti. V pátek vás na faře čeká v 18 h vernisáž Art symposia, v 19.30 h vás čeká na farské zahradě divadelní představení souboru J. K. Tyl z Kardašovy Řečice Dalskabáty. V sobotu se od 8 h utkají dětští rybáři, v 9 h začíná akce Křížem krážem kolem Plané, při níž se sejdou veterány u ZŠ, nebude chybět volejbal nebo Moravský večer s cimbálovou muzikou. V neděli nevynechte Svatováclavskou slavnost v zámeckém parku. Ve 13.30 h začíná kostýmovaný průvod. Ve 13.45 a v 15 h zahraje kapela Šlapeto, středověké rytířské divadlo Tracken se představí turnaj na koních v 16.25 h, Folklorní soubor Okluky ve 14.30 a v 15.45 h, večer v 19.30 h zakončí ohňová show Aurum. V úterý v 19.30 h se koná slavnostní mše v kostele sv. Václava, kde v 17 h uslyšíte Svatováclavský koncert.

Pouštění draků ve Strunkovicích

Přijďte v sobotu 25. září do Strunkovic nad Blanicí na Drakiádu, kterou pořádá Aeroklub Prachatice. Koná se od 13 h na letišti. V případě příznivého počasí uvidíte leteckou akrobacii Petra Kopfsteina.

Představí se písničkář Honza Janda

Ve společenském sále obce Zbytiny uslyšíte v pátek 24. září od 20 h písničkáře, zpěváka a kytaristu na volné noze Honzu Jandu. Ten často hraje v Českých Budějovicích i po městech Evropy jako pouliční zpěvák. Muzikant vám zahraje covery ale má i vlastní tvorbu, především o lásce a životě. Vstupné 50 Kč.

Písecký víkend módy a designu

Písecký víkend módy a designu připadá na sobotu a neděli 25. a 26. září. Těšte se na módní přehlídku, kterou najdete v Divadle Fráni Šrámka v neděli 26. září. Začíná v 19.30 h. Módní značky uvidíte na známých českých herečkách Natálie Halouzková, Kateřina Pechová, Petra Nesvačilová a bio blogerka Lucie van Koten. Palackého sady oba dva dny zaplní stánky s módou, keramikou, přírodní kosmetikou, svíčkami, bytovým designem, aj. V sobotu se Design market koná od 10 do 18 h, v neděli od 10 do 17 h.

Tipy na volný čas pro vaše děti

Veletrh volnočasových a sportovních aktivit navštivte s dětmi v pátek 24. září od 9 h v píseckém kulturním domě. Představí se tam organizace a spolky, které vedou kroužky a poskytují volnočasové aktivity ve městě. Uvidíte i ukázky jejich činností. Moderuje Radek Barbulák.

Sraz sokolníků. Přivezou dravce

V Chrášťanech na Táborsku se v sobotu 26. září koná 13. Sraz sokolníků. Diváky na tradiční akci čeká podívaná na práci sokolníků a na dravce jako sokoly a jestřáby, nebo dokonce orli skalní s dvoumetrovým rozpětím křídel.

Svatováclavská pouť ve Strakonicích

Nenechte si ujít sobotní Svatováclavskou pouť ve Strakonicích. Ta se letos bude konat na Velkém náměstí, v Ellerově, Radomyšlské a Tržní ulici, kde najdete stánkový prodej. Tradičně pod Hvězdou naleznete 55 nejmodernějších atrakcí. V ulici U Náhonu se budete moci občerstvit ve stáncích. V pátek ve 21.30 h rozzáří ohňostroj. Předtím se od 19 h bude konat v Panské zahradě pouťová zábava, na parkovišti u DDM bude kulturní program. Následující den si užijete kulturní program na parkovišti u nemocnice. V 10 h hraje Nektarka, v 15.30 h Parkán. Program bude i na parkovišti u Domu dětí a mládeže Pouťová zábava s Romanem Andělem a DJem Basslickerem začíná v KD ve 21 h.

Úzkokolejka končí sezonu

V sobotu 25. září se v Jindřichově Hradci koná Zakončení parní sezony. Mezi 9. a 16. h uvidíte modelovou železnici, navštívíte stánky, poslechnete si živou kapelu, děti si zasoutěží a navštíví skákací hrad, zájemce čeká prohlídka depa, komentovaná ukázka práce traťových dělníků a ukázka techniky Hasičského záchranného sboru. Historická souprava parního vlaku vyjíždí v 10.39 h z Jindřichova Hradce, ve 13.05 h zastaví v Nové Bystřici, odkud zpět jede v 15.18 h a v 17.12 h se vrátí do Jindřichova Hradce.

Sto let vojenské posádky v Týně nad Vltavou

Událost Pochodem v chod, Týne se koná u příležitosti 100. výročí založení vojenské posádky v Týně nad Vltavou. V pátek a v sobotu 24. a 25. září se bude na hřišti u Sokolovny konat zajímavý program. V pátek si od 17 prohlédnete vojenské tábory armád, uslyšíte prezentace a besedy. Ve 20.30 h se bude promítat film Dobrý voják Švejk. V sobotu v 9 h budou položeny věnce u pomníku na Malé Straně. V 9.15 h projde městem průvod. Festival bude slavnostně zahájen v 10.15 h, poté vystoupí Ústřední hudba armády ČR. Od 13 h uvidíte ukázky Klubu vojenské historie, v 16 h bude ukázka válečného střetu Wehrmachtu s Rudou armádou. Těšte se na koncerty. V 19 h zazpívá František Kasl. Ve 21 h vystoupí kapela Spolektiv. Ve 21.15 h přijďte na ukázku filmu Poslušně hlásím. Do Týna nad Vltavou bude vypraven také zvláštní vlak s historickým vozem M 262.0 přezdívaným „Kredenc” a přívěsným vozem Balm. Zážitek historickým vlakem si užijte od 8.26 h, kdy první vlak vyjíždí z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou, kam dorazí v 9.38 h. Na trase Číčenice – Týn nad Vltavou, pojedou tři vložené vlaky. Poslední vlak z Týna jede v 19.28 h.