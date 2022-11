Advent na bruslích a vyhlídkovém kole

České BudějoviceZdroj: Externí autor

Tržiště se stánky plnými dobrot i dárků, pestrý vánoční program a tvořivé dílny. To vše nabídne letošní adventní program, který startuje už v pátek 18. listopadu na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.Už od tohoto pátku si můžete celé adventní městečko prohlédnout z obřího vyhlídkového kola, pro děti bude připravený kolotoč a vše doplní nasvícené stánky. Sváteční atmosféru můžete v Českých Budějovicích nasávat až do 31. prosince, postupně se budou přidávat i další atrakce a zážitky.Od 25. listopadu si užijí sportovci, hlavně bruslaři, zábavu na kluzišti okolo Samsonovy kašny, a to až do 31. prosince vždy od 10 do 21 hodin. Koho brusle nelákají, ten si může s přáteli zajít na punč nebo svařené víno a z altánu Zvonička sledovat kulturní program na pódiu. Těšit se můžete mimo jiné na Stanislav Hložka, Petru Černockou, Aničku Slováčkovou a kapelu Nezmaři. Novinkou bude pojetí tvůrčí dílny, českobudějovičtí řemeslníci své umění nejen předvedou návštěvníkům a nabídnou v řemeslném stánku, ale své dovednosti předají i dětem v Ježíškově dílně. Ty tak budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si například výrobu staročeských vánočních ozdob, přírodního mýdla, vlněných andílků, papírových vloček, práci s hrnčířským kruhem a mnoho dalšího. Ježíškovy dílny můžete navštívit od 2. do 23. prosince od 14 do 18 hodin a o víkendech už od 10 hodin.