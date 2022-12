V Selibově u Protivína ožije betlém

Nejen lidé, ale také pohádkové bytosti se chystají na Vánoce. Uklízejí, pečou vánoční cukroví a dokonce pro návštěvníky pohádkové kovárny v Selibově na Písecku připravili i vánoční výstavu.

Pokud chcete vědět, jak se slavila štědrovečení večeře v minulém století, určitě se do kovárny vypravte. Uvidíte tu ozdoby z různých přírodních materiálů, betlémy i andělské scenérie a poznáte české vánoční zvyky a tradice. Nebudou chybět ani ozdobené stromečky. Čeká na vás nasvícená kovárna i dílničkyVýstava jistě zaujme děti, pro které je nachystaná i tvořivá dílnička, ve které si mohou vyrobit hezké vánoční dekorace a dárečky pro své blízké.

Ani dospělí nebudou ochuzeni o příjemné zážitky, mohou ochutnat pekelně dobrý svařáček, ti menší se zahřejí třeba dětským punč.

Vánoční výstavu můžete navštívit ve svátečně nasvícené Pohádkové kovárně Selibov v sobotu 17. a v neděli 18. prosince, ale také ještě od 27. do 30. prosince, a to vždy od 11 do 16.30 hodin.

Navíc tuto neděli se bude před Pohádkovou kovárnou odehrávat i živý betlém – biblický příběh o narození Spasitele. Představení se konají každou hodinu v době od 13 do 16 hodin. Začátek posledního představení je v 16 hodin.

Kdo do Selibova přijede, může si domů odnést nejen neobyčejný zážitek, ale i pravé Betlémské světlo – malý plamínek, jenž svou silou spojuje mnohá srdce a dělá radost lidem dobré vůle. Pokud si budete chtít plamínek odnést, stačí si přinést svíčku nebo lucerničku.

Pokud jste už napsali dopis Ježíškovi, a byli přes rok alespoň trochu hodní, můžete psaní do Selibova přinést a v kovárně na něj dostanete razítko jako doporučení pro Ježíška, že vám toto přáníčko má splnit.