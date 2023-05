Jindřichohradecko

Kanadský tulák - Pochod Českou Kanadou

Kdy: V sobotu 29. dubna od 10.30 h

Kde: Jindřichův Hradec – Malý Ratmírov

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Pojďte se projít a vyhrát třeba výlet letadlem nad Českou Kanadou. V sobotu 29. dubna 2023 pořádá Destinační management Česká Kanada první ročník turistické akce nazvané Kanadský tulák – pochod Českou Kanadou. Účastníci se vydají z Jindřichova Hradce po trase Stezky Českou Kanadou, která byla odhalena v loňském roce. Kdo se zaregistruje předem na https://www.ckanada.cz/Pochod-Ceskou-Kanadou-1-rocnik-Kanadsky-tulak.html, bude zařazen do slosování o zvláštní cenu, registrace je možná i v sobotu od 10.30 do11.30 h na startu na parkovišti v Denisově ulici (u křižovatky Denisovy a Rezkovy ulice, u výjezdu na Jindřiš). Zde turisté obdrží zdarma mapku a účastnický diplom se slosovatelným číslem. Trasa 12 km povede po první etapě stezky Českou Kanadou z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova. Projdete přes chatovou oblast Bobelovka na okraj Jindřichova Hradce, odkud kolem ochranné kamenné ochranné zdi bývalé střelnice vstoupíte do Šajby (městského lesa). Po několika kilometrech dojdete do vesnice Jindřiš. Stezka vás dále nasměruje do kouzelného Jindřišského údolí. Vaše kroky povedou v těsné blízkosti meandrů Hamerského potoka kolem takřka nedochované zříceniny Vítkova hrádku a vesnicí Dvoreček. Odtud vstoupíte do druhé divočejší části Jindřišského údolí, za níž se ocitnete v cíli – Chatovém táboře Malý Ratmírov (bývalý TJ Slovan). Do cíle je potřeba dorazit do 15 h, kdy začne losování tří hlavních cen a jedné pro předem registrované účastníky. Všichni účastníci pochodu dostanou zdarma špekáček na opečení. Další občerstvení je možné zakoupit v restauraci v areálu. Pro účastníky akce bude zajištěn svoz kyvadlovým autobusem (Slovan - Jindřichův Hradec, nádraží), první svoz v 15.45 (další v intervalech cca 45 minut). Akce se koná za každého počasí. Účast je na vlastní nebezpečí. Trasa je určena vyloženě pro pěší, není vhodná pro kočárky. Místy může být terén náročnější.

Lhář se vrací do Řečice

Kdy: V pátek 28. a v sobotu 29. dubna od 19 h, další repríza bude 6. 5.

Kde: KD Kardašova Řečice

Vstupné: 100

Proč přijít: Divadelní spolek J. K. Tyl Kardašova Řečice uvede klasickou divadelní komedii Carla Goldoniho Lhář. V Kardašově Řečici byl Goldoniho Lhář uveden v roce 1973 v režii Marie Kafuňkové a hráli v něm skutečné ochotnické hvězdy té doby: Václav Roubík, Soňa Svobodová, Marie Loulová, Zdeněk Beníšek a další. Dnešní ochotníci se k dílu vrací přesně po padesáti letech a snaží se do inscenace také přidat něco nového, originálního možná i překvapivého. „Činíme tak ale opatrně. Vždyť jsme pod dohledem otce našeho divadelního rodu Stanislava Červenky, který si před padesáti lety střihl úlohu mladého sluhy Arlecchina a za půl století „dozrál“ do role starého, moudrého sluhy Brighelly. Náš milý doyen pečlivě dohlíží, abychom se my mladší neutrhli s inovacemi a zachovali ducha mistra Carla Goldoniho. Ostatně, jak se premiéra blíží, vyzýváme autorova ducha my všichni, aby nám pomohl inscenaci dotáhnout ke kompaktnímu tvaru, který pobaví diváky a potěší protagonisty. Srdečně Vás zveme na premiéru a první dvě reprízy našeho nového Lháře. Přijďte se po italsku pobavit. Kdo zaváhá, bude čekat dalších padesát let,“ vzkazují řečičtí ochotníci.

Osminohý běh

Kdy: V pondělí 1. května od 13 do 17 h

Kde: Malý Pěčín

Proč přijít: Orientační běh přírodou po vytyčené trati pro tříčlenná družstva (dva lidi + pes nebo kůň). Úkolem družstva je co nejrychleji překonat trať i s jejími nástrahami. Pro soutěžící jsou připraveny zajímavé ceny. Registrujte se na tel. č. 723 884 468 nebo na e-mail jcmp@seznam.cz.

Slavonické čáry

Kdy: V neděli 30. dubna od 19 h

Kde: Strážný vrch Slavonice

Proč přijít: Tradiční slet a pálení čarodějnic se uskuteční v neděli 30. dubna od 19 hodin v areálu na Strážném vrchu ve Slavonicích. Ukončení akce ve 23.30 hodin. Občerstvení zajištěno. Akci pořád Junák - středisko Slavonice ve spolupráci s městem Slavonice.

Rej čarodějnic a stavění májky

Kdy: V neděli 30. dubna od 16 h

Kde: Farská louka, Lomnice nad Lužnicí

Vstupné: 50 Kč

Proč přijít: Farská louka ožije stavěním májky, chystá se také průvod čarodějnic a čarodějů, akce vyvrcholí čarodějnickou taneční zábava s kapelou Second Service Band.

Čarodějnice v Dačicích

Kdy: V neděli 30. dubna od 19 h

Kde: Prostranství u rybníka Vražda, Dačice

Proč přijít: Tradiční pálení čarodějnic u rybníku Vražda. Lampionový průvod s muzikanty a mažoretkami k rybníku vychází tradičně v 19 h od finančního úřadu. Těšit se můžete na hudbu, občerstvení a ohňostroj.

Pálení čarodějnic

Kdy: V neděli 30. dubna od 19 h

Kde: Sportovní areál Červený Hrádek

Proč přijít: Na pálení čarodějnic můžete vyrazit také do sportovního areálu v Červeném Hrádku. S sebou si nezapomeňte vzít lampiony, košťata a dobrou náladu.

Čarodějnická procházka

Kdy: V neděli 30. dubna od 15 h

Kde: Česko-rakouské komunitní centrum FENIX, České Velenice

Proč přijít: Čarodějnice a stavění májky si užijete také v Českých Velenicích. Na procházku plnou soutěží se vyráží od prodejny Flop, kde obdržíte čarodějnický pas. Do toho za každou zdolanou disciplínu dostanete razítko.

Novobystřické čáry

Kdy: V neděli 30. dubna od 17 h

Kde: Mírové náměstí a městský park Nová Bystřice

Proč přijít: Novobystřické čáry letos připadají na neděli 30. dubna 2023. V 17 hodin ozdobí Mírové náměstí tradiční májka. Od 19 hodin bude v parku pro děti připravená Čarodějnická maturita - celkem osm zábavných stanovišť, které děti, ideálně v čarodějnických kostýmech, absolvují, budou za své výkony ohodnoceny známkou a pak obdrží pravé čarodějnické maturitní vysvědčení a také malou odměnu. Ve 20.30 hodin vystoupí fakír Ben Ghan a ve 21 hodin zapálí hasiči vatru. K tanci a poslechu bude hrát DJ Zavik.

Tradiční pálení čarodějnic

Kdy: V neděli 30. dubna od 18.30 h

Kde: Jindřichův Hradec, park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka

Proč přijít: Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Jindřichův Hradec připravilo tradiční pálení čarodějnic 30. dubna v parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka. Jako každý rok vás čeká program pro děti, malý dárek pro každé dítě v kostýmu čarodějnice či čaroděje a slavnostní zapálení ohně starostou města. Od 18.30 h budou připravené stánky s občerstvením, opékání buřtů a doprovodný program pro děti.

Čarodějnický rej

Kdy: V neděli 30. dubna od 17.30 h

Kde: Nová Včelnice, Přírodní pódium u kostela

Proč přijít: Holky, ženy a děvčata všeho věku. Můžete přijít v kostýmech v 17.30 h ke kostelu na čarodějnický rej. Průvod půjde směrem k průmyslové zóně, kde se koná hlavní program.

Čarodějnice a stavění máje

Kdy: V neděli 30. dubna od 16 h

Kde: Deštná

Vstupné: Na tradiční pálení čarodějnic se můžete vypravit na hřiště v Deštné. Místní sbor dobrovolných hasičů se postará také o stavění máje.

Májka a pálení čarodějnic

Kdy: V neděli 30. dubna od 17 h

Kde: Suchdol nad Lužnicí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Město Suchdol nad Lužnicí přichystalo tradiční pálení čarodějnic. V neděli od 17 h můžete přijít na pálení čarodějnic na louce u kulturního domu. Od 18 h bude ve vinárně kulturního domu hrát country kapela Hráz. Občerstvení zajištěno. Kdo je zvědavý na stavění májky na náměstí T. G. Masaryka, musí si pospíšit, je naplánováno na pátek 28. dubna přibližně v 16 hodin.

Folkové koncerty v kostele sv. Kateřiny

Kdy: V neděli 30. dubna od 19 h

Kde: Kostel sv. Kateřiny, Nová Bystřice

Proč přijít: Zaposloucháte se hned do dvou vystoupení. V 19 hodin zahraje v kostele klavíristka, skladatelka a textařka Bára Zmeková, od 21 h koncertuje folk-rocková kapala Louka. V původním plánu figurovala i zpěvačka Doris z Estonska, její koncert je ale bohužel zrušen.

Setkání u mohyly TGM

Kdy: V pondělí 1. května od 14 do 15 h

Kde: Kardašova Řečice

Proč přijít: Město Kardašova Řečice zve nejširší veřejnost na slavnostní Setkání u mohyly TGM. Koná se v pondělí 1. května 2023 ve 14 hodin v Masarykově háji (les Babky). Chybět nebude kulturní program, zajištěno je i občerstvení

Rapšašské Zikmundohraní

Kdy: V pondělí 1. května od 9 h

Kde: Na návsi v Rapšachu

Proč přijít: ZŠ a MŠ v Rapšachu společně s obcí Rapšach zve na Rapšašské Zikmundohraní 2023. Řídi se heslem „Se Zikmundem vesele zahrajeme v kostele, před radnicí beze studu tancem zaženeme nudu.“ Tradiční hudebně-taneční festival nabídne řadu vystupujících domácích i přespolních. Občerstvení zajištěno

V proměnách světla / Fotostopa 2023

Kdy: Do 31. května / 31. srpna, kromě pondělí denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava krajinářských fotografií Tomáše Holuba, jeho fotografování je primárně spojené s cestováním a pobytem v přírodě. Navštívil různé kouty světa, neméně rád objevuje i krásy naší krajiny, které se neotřelým způsobem snaží zachytit. Její atmosféru, klid, duši a propojení s lidmi. Často se vrací na ta samá místa a trpělivě čeká na ideální světelné podmínky, jako jsou ranní mlhy, červánky nebo dramatická oblačnost – světlo hraje v jeho fotografiích hlavní roli. Jeho práce si můžete prohlédnout do 31. 5. Současně začíná výstava reálných historických i současných policejních fotografií z míst činů pořízených kriminalistickými techniky a dalších artefaktů spojených s prací Jihočeské policie. Výstava s názvem FOTOSTOPA 2023, s podtitulem „Zločin nejen na fotografii“ potrvá do 31. 8.

Objevte skauting

Kdy: Do 31. května

Kde: Městské knihovna Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava vás provede skautským životem jindřichohradeckého střediska Zlatá Růže. Těšit se můžete na fotky, které vyfotili nadějní mladí fotografové během skautských akcí.

Lego pod zámkem II.

Kdy: Do 27. května denně od 10 do 16 h

Kde: Zámecká galerie Třeboň

Vstupné: Dospělí 50, děti 40 Kč

Proč přijít: Odstartovala druhá Lego výstava Michala Plose v galerii třeboňského zámku. Návštěvníci uvidí několik nových věcí, které autor vytvořil od poslední výstavy. Děti se mohou těšit na hernu a stavařský úkol.

Řemesla pro Paříž

Kdy: Do 17. prosince kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci

Proč přijít: Na výstavě Řemesla pro Paříž uvidíte tapiserie podle návrhu Františka Kysely utkané v dílně Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci, které získaly v roce 1925 Velkou cenu – Grand Prix v Paříži.

Pohádkový svět Jindry Čapka

Kdy: Do 24. června

Kde: Třeboň, Dům Štěpánka Netolického

Proč přijít: Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s neuvěřitelným kouzlem oživuje příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil příběhy více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval například v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách atd. Největší výstavu v České republice měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velká výstava zavítala právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni, kde bude k vidění do 24. června 2023. Na své si přijdou děti, protože k výstavě je připraveno několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.