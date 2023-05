Jindřichohradecko

Motorkáři, neváhejte a začněte sezonu 2023 požehnáním svých strojů.Zdroj: Jana Formánková

Žehnání motorek v Třeboni

Kdy: Pondělí 8. května od 13.30 h

Kde: Třeboň, Masarykovo náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Motorkáři, neváhejte a začněte sezonu 2023 požehnáním svých strojů, modlitbou za bezpečné kilometry na cestách a vzpomínkou na všechny živé i zemřelé kamarády motorkáře. Již 7. ročník tradičního žehnání motorek na Masarykově náměstí v Třeboni se uskuteční v pondělí 8. května od 13.30 h, parkování motorek v horní části náměstí je možné již od 12 h. Ve 14 h se vyjíždí na spanilou jízdu na poutní místo do Dobré Vody v Novohradských horách, v 15 h se na přání mnohých věřících motorkářů uskuteční v chrámu na Dobré Vodě svátostné požehnání všem přítomným (moto)poutníkům.

Za ptáky lužní doubravy a mokřadů

Kdy: Sobota 6. května od 7.40 h

Kde: Sraz u železniční zastávky Frahelž

Proč přijít: Pojďte na jarní ornitologickou vycházku se zoologem RNDr. Lukášem Šimkem. Sraz účastníků je na železniční zastávce Frahelž po příjezdu vlaku od Třeboně (odjíždí v 7.17 ze zastávky Třeboň lázně). Po skončení exkurze je možný návrat vlakem v 11.48 h z Frahelže. Trasa vycházky povede do přírodní rezervace V Luhu (doubrava), přírodní rezervace Rod (rybník a rašeliniště) a k rybníkům Naděje, Skutek, Dobrá Vůle a další. Doporučené vybavení: boty do terénu, oděv proti vlhkosti, dalekohled.

Den otevřených dveří v Záchranné stanici pro zvířata

Kdy: Sobota 6. května od 10 do 19 h

Kde: Třeboňská záchranná stanice, Jateční ul.

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: Třeboňská záchranná stanice pro zvířata zve na slavností zahájení letošní sezony a den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem: V 10 h začne vernisáž výstavy Netopýři tajemní a zranitelní. Od 10.30 do 15 h si užijete naučná i hravá stanoviště v areálu stanice a přírodní učebny, bude tu netopýří tvoření pro děti, ukázky starého řemesla a dílničky s Lapky od Malše a Lenkou Smržovou, S Ivou Šímovou se dozvíte, co žije v tůni, s odborníky z České společnosti pro ochranu netopýrů zažijete blízké setkání s netopýry, Radek Kaňa připravil cvičení Čchi-kung pro tělo i duši a mnozí jistě ocení i mazlicí koutek s kozou Rózou. Bát se nemusíte ani hladu, pro tyto případy bude k dispozici drobné ob(ž)erstvení s Čertem. V casech 12.30 a 14.30 startují komentované prohlídky stanice a od 17.30 se budete bavit u benefičního koncertu pro zvířátka v podání Swing Tria Avalon.

Jarní Street Food Festival

Kdy: Sobota 6. května od 10 do 19 h

Kde: Třeboň, Masarykovo náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní včetně té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Tak neseďte doma a dorazte na Masarykovo náměstí, kde můžete od 10 do 19 hodin ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky! Zahraje a zazpívá brazilský zpěvák Devanil Santos.

XIV. Mexická jízda

Kdy: Pondělí 8. května od 9.30 h

Kde: Slavonice, náměstí Míru

Proč přijít: Již tradičně se koná 8. května další ročník motorkářského srazu pod názvem Mexická jízda, který slibuje opět spoustu zážitků, kvalitní hudby a skvělého jídla. Začíná se v 9.30 hodin, v 10 hodin vystoupí rocková kapela VIGO, od 13 hodin vystoupí hudební skupina S!mona & the Boyzz. Občerstvení zajištěno.

Vitorazská jízda 2023

Kdy: Sobota 6. května od 9 h

Kde: České Velenice, stadion TJ Lokomotiva

Vstupné: Dospělí 50, děti do 15 let 20 Kč

Proč přijít: SK Vitoraz a město České Velenice zvou na 23. ročník zahájení cyklosezony. Registrace účastníků na stadionu Loko Č. Velenice začíná v 9 h, v 9.30 je hromadný start. Pojede se po trase České Velenice, Wielands, Eichberg, Heumühle, Unserfrau, Weitra, Schagges, Heinrichs, Pyhrabruck, Nové Hrady, Vyšné, České Velenice. V cíli na stadionu pak bude od 19 h taneční zábava, hraje skupina Zenit. Účastníci cyklovýletu mají vstup na večerní zábavu zdarma.

Oslavy dne vítězství

Kdy: Pondělí 8. května od 8.30 h

Kde: Jindřichův Hradec

Proč přijít: Letos uplyne od konce druhé světové války přesně 78 let. Tento den si tak připomínáme jako Den vítězství. Město Jindřichův Hradec spolu s dalšími místními organizacemi tradičně pořádá pietní akce na několika místech. Letos si oběti války připomenou hned na pěti místech, u pamětní desky v Panské ulici, u Památníku letců na nábřeží L. Stehny, u rodného domku Františka Peltána ve Zbuzanech, v Mertových sadech a na městském hřbitově. Hlavní pietní událost se odehraje u památníku prvního, druhého a třetího odboje v Mertových sadech v 9.45 h.

Lampionový průvod

Kdy: Neděle 7. května, 20 h

Kde: Strmilov

Proč přijít: V neděli můžete přijít s dětmi do lampionového průvodu, který bude zakončen na hřbitově pietním kladením věnců padlým hrdinům a poté již tradičním ohňostrojem. Sraz účastníků je na náměstí ve 20 hodin.

Oslava dne vítězství

Kdy: Pondělí 8. května, 10.30 h

Kde: Nová včelnice, u zámku

Proč přijít: Na nádvoří opraveného zámku si Novovčelničtí připomenou konec II. světové války. Hudební vystoupení připravuje ZUŠ Allegro, chybět nebude položení věnců k památníku.

Lhář se vrací do Řečice

Kdy: Sobota 6. května, 19 h

Kde: KD Kardašova Řečice

Vstupné: 100 Kč

Proč přijít: Divadelní spolek J. K. Tyl Kardašova Řečice uvede klasickou divadelní komedii Carla Goldoniho Lhář. V Kardašově Řečici byl Goldoniho Lhář uveden v roce 1973 v režii Marie Kafuňkové a hráli v něm skutečné ochotnické hvězdy té doby: Václav Roubík, Soňa Svobodová, Marie Loulová, Zdeněk Beníšek a další. Dnešní ochotníci se k dílu vrací přesně po padesáti letech a snaží se do inscenace také přidat něco nového, originálního možná i překvapivého. „Činíme tak ale opatrně. Vždyť jsme pod dohledem otce našeho divadelního rodu Stanislava Červenky, který si před padesáti lety střihl úlohu mladého sluhy Arlecchina a za půl století „dozrál“ do role starého, moudrého sluhy Brighelly. Náš milý doyen pečlivě dohlíží, abychom se my mladší neutrhli s inovacemi a zachovali ducha mistra Carla Goldoniho. Ostatně, jak se premiéra blíží, vyzýváme autorova ducha my všichni, aby nám pomohl inscenaci dotáhnout ke kompaktnímu tvaru, který pobaví diváky a potěší protagonisty. Srdečně Vás zveme na premiéru a první dvě reprízy našeho nového Lháře. Přijďte se po italsku pobavit. Kdo zaváhá, bude čekat dalších padesát let,“ vzkazují řečičtí ochotníci.

Pietní akt

Kdy: Pondělí 8. května od 15 h

Kde: Kardašova Řečice

Proč přijít: Také v Kardašově Řečici chystají pietní akt u Pomníku padlých a položení kytice u hrobu V. Kořínka. Na programu j ale i ohňostroj, lampionový průvod.

Den otevřených dveří suchdolských hasičů

Kdy: Sobota 6. května, 13 - 17 h

Kde: Suchdol nad Lužnicí, hasičská zbrojnice

Proč přijít: Přijďte si s dětmi užít sobotní den plný her na různých stanovištích. Dále si vyzkoušíte prostředky hasičů používaných při jejich práci, uvidíte vyprošťovací speciály, sanitní vozy, trenažer převrácení vozu, přijedou policisté a psovodi. Pro děti připraven skákací hrad, malování na obličej. Občerstvení zajištěno.

Střelecká soutěž

Kdy: Sobota 6. května od 10 h

Kde: Střelnice Dačice – Zahrádecký les

Vstupné: Položka pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ 1800 Kč

Proč přijít: Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci, Střelecký klub Dačice a město Dačice pořádají XVII. ročník střelecké soutěže družstev v brokovém víceboji. Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči; 20 lovecké kolo. Střílí se za každého počasí.

V proměnách světla / Fotostopa 2023

Kdy: Do 31. května / 31. srpna, kromě pondělí denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava krajinářských fotografií Tomáše Holuba, jeho fotografování je primárně spojené s cestováním a pobytem v přírodě. Navštívil různé kouty světa, neméně rád objevuje i krásy naší krajiny, které se neotřelým způsobem snaží zachytit. Její atmosféru, klid, duši a propojení s lidmi. Často se vrací na ta samá místa a trpělivě čeká na ideální světelné podmínky, jako jsou ranní mlhy, červánky nebo dramatická oblačnost – světlo hraje v jeho fotografiích hlavní roli. Jeho práce si můžete prohlédnout do 31. 5. Současně začíná výstava reálných historických i současných policejních fotografií z míst činů pořízených kriminalistickými techniky a dalších artefaktů spojených s prací Jihočeské policie. Výstava s názvem FOTOSTOPA 2023, s podtitulem „Zločin nejen na fotografii“ potrvá do 31. srpna.

Objevte skauting

Kdy: Do 31. května

Kde: Městské knihovna Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava vás provede skautským životem jindřichohradeckého střediska Zlatá Růže. Těšit se můžete na fotky, které vyfotili nadějní mladí fotografové během skautských akcí.

Lego pod zámkem II.

Kdy: Do 27. května denně od 10 do 16 h

Kde: Zámecká galerie Třeboň

Vstupné: Dospělí 50, děti 40 Kč

Proč přijít: Odstartovala druhá Lego výstava Michala Plose v galerii třeboňského zámku. Návštěvníci uvidí několik nových věcí, které autor vytvořil od poslední výstavy. Děti se mohou těšit na hernu a stavařský úkol.

Řemesla pro Paříž

Kdy: Do 17. prosince kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci

Proč přijít: Na výstavě Řemesla pro Paříž uvidíte tapiserie podle návrhu Františka Kysely utkané v dílně Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci, které získaly v roce 1925 Velkou cenu – Grand Prix v Paříži.

Pohádkový svět Jindry Čapka

Kdy: Do 24. června

Kde: Třeboň, Dům Štěpánka Netolického

Proč přijít: Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s neuvěřitelným kouzlem oživuje příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil příběhy více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval například v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách atd. Největší výstavu v České republice měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velká výstava zavítala právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni, kde bude k vidění do 24. června 2023. Na své si přijdou děti, protože k výstavě je připraveno několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.