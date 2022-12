Adventní trhy ve Strakonicích

V krásném prostředí strakonického hradu se od pátku 2. do neděle 4. prosince konají adventní trhy. Těšit se můžete na bohatý program i trhy přímo na nádvoří.

Pátek 2. prosince

Program adventních trhů zahájí v 15.00 hodin trubači ZUŠ Strakonice a až do 18. 30 hodin jsou na druhém hradním nádvoří připravená vystoupení pěveckých sborů. Od 18 hodin začíná Četnická pohádka v podání LS Radost Strakonice.

Sobota 3. prosince

V sobotu se brány adventních trhů ve Strakonicích otevřou v 10 hodin dopoledne. Areál nádvoří hradu bude až do 17 hodin hostit vystoupení sborů a kapel. Těšit se můžete například na Ženské trio Volyně, Dudáckou muziku i hudební skupinu Pianko. Ve 14 hodin se otevřou brány pekelné a v 17 hodin nastane velká chvíle pro všechny děti, přijde sv. Mikuláš.

Neděle 4. prosince

V neděli si můžete vánoční trhy pod Rumpálem užít naposledy, a to od 10 do 14 hodin, kdy můžete také na třetím hradním nádvoří vidět živý betlém v podání Skupiny historického šermu Vendetta.

Nákupy adventních dekorací a laskomin vám zpestří například Pozounové trio Tritonus, Veselá dudácká muzika a Pošumavská dudácká muzika.

Po všechny tři dny jsou v areálu hradu připravené stánky s vánočními dekoracemi, hračkami, i pochutinami. I o zábavu pro nejmenší je postaráno. Děti si mohou užívat historické atrakce Al Rašíd a v edukačním sále muzea také kreativní dílny. Ve víceúčelovém sále vás čekají ukázky řemesel.