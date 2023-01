Zámky v zimě nespí, přijďte si je prohlédnout

Zámek Červená Lhota.Zdroj: Archiv Deníku

Ani v zimě si nemusíte odepřít prohlídku některých zámků. Zajímá vás, kam se můžete podívat?

Státní zámek Hluboká nad Vltavou láká k zimní návštěvě už několik let. Lidé zavítají do devíti pokojů soukromých apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství. Projdou nejprve do Hamiltonova salonu. Na chodbě mohou obdivovat trofeje a grafické listy s tématem lovu. Motiv lovu provází návštěvníky také v dalších prostorách, kuřáckém salonu a malé jídelně Terezie. Pak přijde na řadu honosná lovecká jídelna, přípravna jídel, malá jídelna dr. Adolfa, jeho pracovna, obývací pokoj a ložnice. Místnosti jsou temperované.

Zimní prohlídky se konají do konce března denně kromě pondělí

od 9 do 12 a od 12.30 do 16 h. Základní vstupné je 200 Kč.

Výlet si můžete v zimě udělat i do zámku ve Vimperku. Od ledna do března je tady otevřeno od pátku do neděle, na prohlídkovou trasu Zimní zámek se vychází jednou denně, a to v 10 h. Od 11 do 16 h jsou otevřeny expozice Muzea Vimperska. Při zimní prohlídce lidé uvidí nejzajímavější místa letních okruhů Horní zámek a Středověk.

Základní vstupné činí 180 Kč.

Pohádkový zámek Červená Lhota vás přivítá Schönburgskými vánocemi. Při prohlídce spatříte, jak zámek vypadal o Vánocích v době, kdy tu bydlela knížecí rodina Schönburg-Hartenstein. Uslyšíte například, co se servírovalo ke štědrovečerní večeři, jak rodina prožívala vánoční čas. Prohlédnout si můžete také výstavu betlémů. Vánoční zámecké prohlídky se konají o lednových víkendech 21., 22.,28. a 29. ledna a začínají v 11, 13 a 15 h. Základní vstupné stojí 150 Kč, na tyto prohlídky je ale nutné koupit vstupenky pouze on-line v portálu zámku.