Písecko

Jarník nabízí pohled nejen do okolí Písku, ale i na Šumavu a Příbramsko.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Na kopec s Amosem

Neděle 26. 3. 2023 od 14:00

Kdy: V neděli 26. března od 14 h

Kde: Sraz U Vodáka v Písku

Proč přijít: Připomeňte si 400. výročí sepsání Labyrintu světa a ráje srdce a připojte se ke druhému ročníku akce Na kopec s Amosem. Účastníky čeká společné pěší putování na Jarník, cestou narazí na sedm zastavení s Labyrintem. Na Jarníku pozdraví do nebe Komenského a na závěr plánují přátelské posezeni u chaty Živec.

Dostihové středisko otevírá

Kdy: V sobotu 25. března od 10 h

Kde: Bošovice u Písku

Proč přijít: Máte možnost nahlédnout pod pokličku profesionálního tréninkového střediska dostihových koní vedeného šampiónem trenérů Václavem Lukou. Poznáte blíže tento krásný sport plný emocí, adrenalinu, zážitků a lidských i koňských hrdinů. Ttréninkové středisko Luka racing v Bošovicích u Písku zve na den otevřených dveří. Budete si moci prohlédnout ukázku tréninku dostihových koní a celé středisko. Uvidíte jak se dostihový koně krmí a ošetřují, neméně zajímavá bude i ukázka kovářského řemesla.

Muzeum plné milování

Kdy: Do 28. května denně mimo pondělí od 9 do 18 h

Kde: Prácheňské muzeum v Písku

Vstupné: 24 / 40 Kč

Proč přijít: Výstavy Milování v přírodě, Zamilovaný Písek a Květomluva – Květiny ve výtvarném umění. Jedna se podrobně zabývá intimním životem zvířat, druhá zkoumá podoby lidské lásky a to, jak se promítla do muzejních sbírek, třetí odhaluje skrytý význam květin ve výtvarném umění.

Velikonoční jarmark

Kdy: V sobotu 25. března od 13 do 17 h

Kde: ZŠ Svobodná Písek

Proč přijít: Pojďte se naladit na velikonoční notu v rámci každoročního velikonočního jarmarku. Ten zahájí prvňáčci svým vystoupením v eurytmickém sále. Následně se otevřou dveře do tvořivých dílen, k lahodnému občerstvení a k nákupu ručně vyráběných výrobků. Budou se opékat hadi na ohni. Nebude chybět tradiční pletení pomlázek. Vystoupí Pěvecký sbor Cvrčci. Děti se přenesou do pohádkového světa skrze Duhové pohádky hrané ochotnickým souborem Copánek.

Fenomén Igráček

Kdy: Do 8. května denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 h

Kde Milevské muzeum

Vstupné: Dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč, předem objednané dětské a školní skupiny 10 Kč / osoba

Nenechte si ujít výstavu pro celou rodinu Fenomén IgráčekK. Dozvíte se něco o historii, současnosti, vývoji a výrobě legendární hračky. Součástí výstavy jsou unikátní Igráčci v podobě člena řádu premonstrátů a figurka s maskou Bakuse. Vybrané Igráčky je možné i zakoupit.

Cyrano v Mirovicích

Kdy: V sobotu 25. března v 18 h

Kde: KD Mirovice

Vstupné: 100 / 50 Kč

Proč přijít: Zážitkem pro příznivce ochotnických divadel bude hudební monodrama na motivy dramatu Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu a starofrancouzských písní, které připravila Malá divadelní společnost Kostým. Hraje a zpívá Michal Boška. Hlediště bude upraveno formou divadelní kavárny s obsluhou.

Jarní jarmark

Kdy: V sobotu 25. března od 9 do 15 h

Kde: Městská knihovna Písek, pobytový dvůr

Proč přijít: Přivítejte jaro v v písecké knihovně a užijte si představení tvorby rukodělných řemeslníků, dílny pro děti i dospělé, hudební vystoupení.