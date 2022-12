Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci

Krýzovy jesličkyZdroj: Ilustrační foto

Vyrazte se podívat v pátek 30. prosince na Krýzovy jesličky v muzeu v Jindřichově Hradci. Jedná se o velkolepý betlém, který jeho tvůrce, jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza, vytvářel více než šedesát let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Je to největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán dokonce i v Guinnessově knize rekordů. Dříve byl poháněn ručně, dnes původní mechanismus uvádí do chodu jediný elektromotor. V muzeu mají otevřeno od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné je 80 Kč. Děti do šesti let mají vstup zdarma.