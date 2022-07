Kapely a zpěváci se sjíždí do Třeboně

Z vystoupení kapely Keks Zdroj: Miroslav Staff

V jihočeské Třeboni začal 31. ročník festivalu Okolo Třeboně. V pátek 1. července na louce u Zlaté stoky ve 20 h zahraje rocková kapela Keks. Na klasické tancovačce Keksu vystoupí předkapela Jakodoma s vlastní tvorbou ze života v žánrech folk-rock-funky-blues. Tamtéž si poslechnete kapelu Vilem2! V Krčínově sklípku v hrázi rybníka Svět můžete v pátek i v sobotu od 18 h degustovat vína. V sobotu 2. července vás čeká od 20 h na louce u Zlaté stoky unikátní koncert kapely Cimbal Classic, která slaví výročí 30 let od založení, k němuž došlo právě na tomto festivalu. Těšit se můžete na přesně třicet písní a hudební překvapení. Ve 22.30 h večer uzavře cimbálová muzika. Na louku u Zlaté stoky přijďte i v neděli. Od 20 h si poslechnete koncert kapely Nezmaři. Jako předkapela vystoupí Michal Willie Sedláček. Na závěr večera ve 22.30 h stane na pódiu kapela Fram. Festival ještě pokračuje do pondělí 4. července. Na scénu můžete o víkendu přijít ale už odpoledne. Bude se tam mimo hlavní program konat rodinné odpoledne s hudbou, workshopy a soutěžemi. Například v sobotu od 13 do 16 h vystoupí každou hodinu jedna kapela, a to Thea & Coming Out, Veronika Wildová, Kohout plaší smrt, Artmosféra v neděli ve stejné časy to budou Pekelné koně, Adysm, Trocha klidu a Sabina Ludányiová. Mezitím děti mohou zajít do království korálků, uvidí, jak se pletou košíky, zúčastní se workshopu malování a veslování, budou vystřihovat, navštíví zookoutek, nechají si malovat na obličej aj.