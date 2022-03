Začíná Třeboň poetická

Slamer Anatol SvahilecZdroj: Richard Karban

Specifický básnický přednes slam poetry, který spojuje přednes a performanci, uslyšíte v pátek 18. března v třeboňském Monkey baru. Vystoupí špička českých slamerů Tukan, Šimon Felenda, Anatol Svahilec aj., kteří zahájí zahájí v 19 h letošní krajskou přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie Třeboň poetická. Přehlídka se koná od soboty 19. do neděle 20. března v třeboňském Divadle J. K. Tyla. V ulicích města se bude v sobotu 19. března konat také guerilla poetring, který oživí jejich všednost. „Přidejte se k nám na netradiční procházku Třeboní, na které budeme rozsévat poezii do všech míst, kde zub času i šeď běžného dne zanechaly stopy,“ vyzývají pořadatelé. Vychází se z Masarykova náměstí. Procházka trvá od 16.30 do 17.30 h. V sobotu 19. března ve 20 h také v Monkey baru uslyšíte hudební vystoupení umělkyně Niny Rosy.