Kolotoč pohádek s divadly pro děti

Pohádky z kufru - O kůzlátkáchZdroj: Zbyněk Novotný

Suchdolský divadelní spolek SUD přiváží v sobotu 12. března do Prachatic v rámci divadelní přehlídky amatérského divadla pro děti Štítek – Kolotoč pohádek představení Za pět minut dvanáct. Sci-fi pohádka začíná v 10 h a diváci tak nahlédnou do neprobádaných končin vesmíru. V představení hraje kapela Cvrčci. V sobotu můžete děti vzít na pohádku ještě v 15 h. Marešova divadelní společnost představí autorskou hru Jaroslavy Malinové Pohádky z kufru. V pohádkové taškařici uslyšíte písničky a uvidíte spousta kostýmů. Když děti pomohou, dozví se, jaká pohádka je ta nejlepší. Na pohádku můžete přijít také v neděli 13. března. Podivné divadlo DDM Prachatice zahraje v 10 h hru Mach a Šebestová a kouzelné sluchátko. Známé knižní a večerníčkové postavy a jejich příhody ztvární děti od 5 do 14 let, které dokonce samy vyrobily kulisy. Obě představení uvidíte v Městském divadle Prachatice.