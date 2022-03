Malovali masopust

Prohlédněte si výkresy z výtvarné soutěže. Ilustrační fotoZdroj: Poskytla Eva Zamazalová

Až do 31. března najdete ve sloupové síni Městského úřadu Vodňany výstavu soutěžních prací vodňanských dětí. Exponáty vznikly v rámci soutěže vodňanský masopust. Ve středu 9. března v 16 h budou slavnostně vyhlášeny oceněné práce. Výstava je přístupná v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 12 do 17 h, v úterý a v pátek od 8 do 10.30 h nebo po domluvě také v pátek od 13 do 16 a v sobotu od 9 do 12 h.