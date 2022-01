Povídání o pejskovi a kočičce

Divadelní představení pro děti. Ilustrační foto. Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Vezměte děti do divadla. Do Prachatic přijede Divadlo SemTamFór a zahraje loutkové přestavení Povídání o pejskovi a kočičce. To uvidíte v neděli 16. ledna od 15 h.