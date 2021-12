JINoHRÁtky a betlémy

Výstava betlémů a dřevořezeb v kostele sv. Jana Křtitele.Zdroj: Josef Böhm

Muzeum Jindřichohradecka zve na Předvánoční festival betlémů, a to na první adventní víkend. Den před tím, v pátek 26. listopadu, se koná program pro školy. V sobotu 27. listopadu čeká veřejnost hlavní den festivalu nazvaný JINoHRÁtky. Od 9 do 17 h uvidíte v minoritském klášteře betlémářské techniky, můžete pozorovat řezbáře, jak tvoří figurky do betlémů. V barokní kapli kláštera budou k zakoupení vánoční dekorace a výrobky klientů chráněných dílen. Konat se tam totiž bude malý adventní trh. Zastoupené mezi tvůrci z chráněných dílen bude Okénko, výchovný ústav a také Kopretina nebo Nazaret z Borovan. Děti si užijí tradiční dílničky. Mezi nimi budou i oplatkáři, které najdete v černé kuchyni minoritského kláštera, kde vás nechají vlastnoručně si oplatky ozdobit a pak je sníst. Ve velkém výstavním sále si děti zahrají v koutku výstavy Tradice jedné hranice. Letos se mohou děti těšit na pátrací napínavou hru po ztracené koze z betléma. Od 14 h se v kostele sv. Jana Křtitele koná vernisáž výstavy betlémů Karla Pavlívského, bude pokřtěn řezbářský katalog a od 16 h tam uslyšíte píseň sboru Novodomus z jejich nového vánočního pásma. V neděli 28. listopadu vás čeká výstava betlémů v kostele sv. Jana Křitele, která bude zdarma. Přijít můžete od 9 do 12 a od 13 do 16 h. Uvidíte také v sakristii kostela sv. Jana Křtitele anamorfní portrét tvůrce Krýzových jesliček Tomáše Krýzy, jehož autorem je Patrik Proško.