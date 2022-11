Výstava Šestý smysl světa

Ilustrační foto.Zdroj: Foto: Muzeum města Ústí/Jiří Preclík

Velké bludiště s překvapivými zážitky, kaleidoskop barev a pohybu ve „Vzpomínkách”, interaktivní digitální projekci světoznámého umělce Eda Tannenbauma, haptické bludiště, kterým se lze pohybovat pouze pomocí reakcí speciální snímací rukavice, pohled do nekonečna, to všechno můžete od pátku 4. do neděle 6. listopadu zažít na českobudějovickém výstavišti. V pavilonu R3 najdete neobvyklou hravou výstavu pro celou rodinu s názvem Šestý smysl světa. Vstupné je 100 Kč. V pátek je otevřeno od 14 h do 18 h a o víkendu od 10 h do 18 h.