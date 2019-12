Vánočky napeče Augustin Sobotovič

KDY: Sobota 7. prosince od 10 do 14 hodin

KDE: Muzeum Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

Lenorský mistr pecařský Augustin Sobotovič a celá jeho pekařská skupina zavítají v sobotu 7. prosince v době od 10 do 14 hodin do Prachatického muzea. Právě tam totiž bude péct tradiční vánočky. Zájemci se mohou nejen přijít vánočně naladit, ale také se zeptat, jak upéct do nejlepší vánočku. Augustin Sobotovič určitě prozradí, jaké ingredience používá při pečení v historické lenorské peci.

Čertoviny

KDY: Sobota 7. prosince od 15 hodin

KDE: Kulturní a informační centrum Volary

ZA KOLIK: Zdarma



Kulturní a informační centrum ve Volarech připravuje pro děti v sobota 7. prosince od 15 hodin Čertoviny. Půjde o Mikulášskou zábavu. Pekelník je jistý, ale možná, možná přijde i Mikuláš. Vstupné pytlík bonbónů.

Martina's boys v Pivovaru

KDY: Sobota 7. prosince od 18 hodin

KDE: Pivovar Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Zpříjemnit si adventní čas koncertem oblíbeného tria mohou Prachatičtí, když zajdou v sobotu 7. prosincedo Prachatického pivovaru. Tam zahrají Martina´s boys. Akce se koná na pivovarském dvoře - k dispozici budou plynové hořáky pro ohřátí, nicméně doporučujeme se vybavit teplým oblečením. Začátek je v 18 hodin a vstupné je zdarma.

Marajeva

KDY: Neděle 8. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Kateřiny Volary

ZA KOLIK: Zdarma



Ve volarském kostele sv. Kateřiny. Prachatický ženský pěvecký soubor Maraveja se zhostí druhého adventního koncertu ve Volarech. Ten se uskuteční v neděle 8. prosince od 18 hodin v kostele sv. Kateřiny. Komorního sbor z Prachatic prý navodí pravou adventní pohodu. Vstup je zdarma.

Rozsvícení stromu u školy

KDY: Neděle 8. prosince od 15.45 hodin

KDE: ZŠ TGM Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma



U základní školy TGM ve Vimperku se sejdou děti a rodiče, aby tam tradičně rozsvítili školní vánoční strom. Sraz účastníků je v 15.45 hodin. O náladu v předvánočním čase se postarají děti ze základní školy.

Lampionový průvod

KDY: Neděle 8. prosince od 17 hodin

KDE: Rodinné centrum Sluníčko

ZA KOLIK: Zdarma



V neděle 8. prosince od 17 hodin připravuje Rodinné centrum Sluníčko lampionový průvod. Ten odstartuje od Rodinného centra Sluníčko. Trasa povede na Velké náměstí, kde si děti mohou vyrobit papírovou vánoční ozdobu s vlastním vánočním přáním pro Ježíška. Ozdobí pak vánoční strom. Vstup zdarma.

II. adventní podvčer

KDY: Neděle 8. prosince od 18 hodin

KDE: Velké náměstí Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 8. prosince v 18 hodin ve městě Prachatice zapálí II. adventní svíce na obřím adventním věnci v centru. O hudební doprovod se postará smíšený sbor Vánočník. Vstup zdarma.

Poslán jen od Boha anděl

KDY: Neděle 8. prosince od 19 hodin

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Ve hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla připravuje město Prachatice na neděli 8. prosince od 19 hodin instrumentální adventní koncert Poslán jen od Boha anděl. Zahrají Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna. Vstup zdarma.

Česká píseň

KDY: Neděle 8. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Markéty Vitějovice

ZA KOLIK: Zdarma.



Prachatický smíšení pěvecký sbor Česká píseň před vánočními svátky nezahálí. Druhý z Vánočních koncertů, které v adventním čase připravuje, se uskuteční v kostele sv. Markéty ve Vitějovicích v neděli 8. prosince. Začátek je od 18 hodin. Vstupné je zdarma.

Pohádky na Vánoce

KDY: Neděle 8. prosince od 10 hodin

KDE: Městské divadlo Prachatice

ZA KOLIK: 70 Kč



Divadlo Pohádka přiveze v neděli 8. prosince do prachatického Městského divadla představení Jak rozmařilá mlynářka lakotila: Pohádka předvánočního času s písničkami na motivy klasického příběhu O poutníkovi. Druhé představení nedělního dopoledne je Půjdem spolu do Betléma: "Tak kdysi, v Davidově městě královském …". Vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou „dětského živého Betlému“. Pohádky na Vánoce začínají v deset dopoledne. Vstupenka stojí 70 korun.