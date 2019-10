Posvícení v Žitné

KDY: Sobota 5. října od 13 hodin

KDE: Hasičská klubovna SDH Žitná

ZA KOLIK: 100 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Žitná pořádá v sobotu dne 5. října tradiční posvícení. Začátek je ve 13 hodin u hasičské klubovny SDH Žitná (bývalá škola), po vsi bude hrát Malá pošumavská sebranka. Od 20 hodin následuje posvícenská zábava s Pěčnovankou. Vstupné je 100 korun.

Výlet na Třísloličník

KDY: Sobota 5. října od 8 do 17.30 hodin

KDE: Malé náměstí Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Třístoličník – Trojmezná – Trojmezí – Plechý – Nová Pec, to je šestnáctikilometrová trasa, kterou připravuje na sobotu 5. října nejen pro své členy prachatický Klub turistů. Odjezd autobusem je z Malého náměstí v 8 hodin. Návrat vlakem v 17.30 hodin. Vedoucí: Marie Krejsová, mobil: 776 636 856, mail: maruska.sumava@centrum.cz, Marie Lišková, mobil: 608 062 573, mail: mariefox@seznam.cz.

Jazzová dílna Račí dvůr

KDY: Sobota 5. října od 20.30 hodin

KDE: Račí dvůr, Horní Vltavice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Obec Horní Vltavice, jazzová dílna a rodina Tichotova pořádá v sobotu 5. října od 20.30 hodin Jazzovou dílnu na Račím dvoře. Jejími účastníky bude Tereza Krippnerová & The Masters. Hrát budou také Jára Bárta – piano, Jan Greifoner – bass, Branko Krizek – bicí. Vstupné je dobrovolné a počet míst je omezen. Zájemci si mohou své místo rezervovat na telefonních číslech 728033719 – jazzová dílna nebo 725835497 – obec Horní Vltavice.

Benefiční tancovačka

KDY: Sobota 5. října od 19 hodin

KDE: Hotel Zlatát hvězda Vimperk

ZA KOLIK: od 180 Kč



Raduš a Jituš, zapsaný spolek, pořádají v sále vimperského hotelu Zlatá hvězda Benefiční tancovačku s kapelou Jiří Schelinger Memory Band. Ta se uskuteční v sobotu 5. října od 19 hodin. Výtěžek z celé akce bude věnován vimperskému Spolku Slunečnice. O předtančení se postará taneční skupina T.A.M. Prachatice pod vedením Mirky Machové. Připravena je bohatá tombola. Vstupné je stanoveno na 220 korun k sezení a 180 korun k státní. Vstupenky jsou k mání v předprodeji ve Spolku Slunečnice, v Hotelu Zlatá hvězda nebo Krmiva Ritta v Prachaticích.

Pro účastníky je zdarma zajištěn autobus na trase Hracholusky (18 hodin), autobusová zastávka Vitějovice (18.05), Prachatice – Malé náměstí (18.15), autobusová zastávka Husinecká přehrada Husinec (18.35), autobusová zastávka Vlachovo Březí (18.45) až do Vimperka a po akci zpět.

Zdarma je zajištěn autobus na trase autobusová zastávka Volary (18.00), autobusová zastávka Lenora (18.10) do Vimperka a zpět.

Soutěž o nejlepší utopence a nakládaný sýr

KDY: Sobota 5. října od 17 hodin

KDE: Staré Prachatice

ZA KOLIK: Soutěžící zdarma, ostatní 100 Kč





Opět po roce osadníci ze Starých Prachatic a Ostrova chystají v hospodě Na Kovárně tradiční gurmánskou soutěž. Jako každý rok půjde o soutěž o nejlepší utopence a nakládané sýry. Staroprachatická soutěž se uskuteční v sobotu 5. října. V době od 17 do 18 hodin budou organizátoři vybírat a číselně označovat jednotlivé vzorky, poté je do 19.15 hodin bude ochutnávat a hodnotit komise, aby mohla vyhlásit ty nejchutnější jak jazýčku tak oku. Do půl desáté bude následovat volná zábava a konzumace jednotlivých vzorků návštěvníky. Úderem půl desáté porota vyhlásí výsledky a pak už bude následovat volná zábava s muzikou.

Podle informací Bohumila Tomse, jednoho z organizátorů akce, se budou zvlášť hodnotit klasičtí utopenci a utopenci "speciál", tedy přesněji řečeno buřty naložené v kečupové či v jiné omáčce. "Utopence budou moci hodnotit kromě komise také příchozí milovníci tradiční české pochoutky," řekl Bohumil Toms. O hudební doprovod je prý postaráno. "Všechny čtenáře proto vyzýváme, aby naložili a přišli se vzorkem soutěžit, ideálně by to měla být čtyřlitrová láhev. V případě sýrů může být o něco menší. A kdyby Prachatičáci nechtěli zrovna nakládat, minimálně mohou přijít dobroty ochutnat," ujistil Bohumil Toms.

Soutěžící mají Na Kovárnu vstup zdarma, všichni ostatní zaplatí stokorunu.