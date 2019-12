Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu

KDY: Sobota 30. listopadu od 10 hodin

KDE: Hotel Zlatá hvězda Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma

Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu chystají na sobotu 30. listopadu ve Vimperku. Program je rozdělen do tří bloků. První začíná v 10 hodin v sále hotelu Zlatá hvězda, kde bude do 14 hodin Charitativní předvánoční bazar. V Městském kulturním středisku jsou od 13 do 17 hodin Vánoční a řemeslné trhy, kde vystoupí dětí z DDM Vimperk, základních a mateřských škol, tvořivé dílny. V Johnově ulici pak v 16.30 hodin začíná vánoční zvonkový průvod městem, který dojde až na náměstí Svobody. Tam budou připraven doprovodný program jako rozsvícení vánočního stromu, živá vystoupení, občerstvení či ježíškova pošta. Program je připraven až do 20.30 hodin. Vstupné je zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Sobota 30. listopadu od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Šumavské Hoština

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 30. listopadu v 17 hodin začne slavnostní rozsvícení vánočního stromu vedle Kulturního domu v Šumavských Hošticích. Na programu jsou koledy, vystoupení malých hudebníků, zvonečkový průvod k šumavskohoštickému kostelu sv. Filipa a Jakuba a vánoční trh a občerstvení u kostela. Vstupné je zdarma.

Světlonoš rozsvítí vánoční strom

KDY: Neděle 1. prosince od 17.30 hodin

KDE: Městské divadlo Netolice

ZA KOLIK: Vstup na náměstí zdarma



Rozsvícení vánočního stromu a pohádkový podvečer chystají v neděli 1. prosince v Netolicích. Začátek je od 17.30 hodin v Městském divadle, kde děti uvidí pohádku v režii Věry Brabcové v podání dětského souboru Tyláček Netolice s názvem Advent, Mikuláš, koledníci a Vánoce. Zatančí Baletky z kroužku netolického DDM a zazpívají Netoličtí Vrabčáci. Vstupné do divadla je dobrovolné. Kolem 18 hodiny následuje na netolickém náměstí rozsvícení vánočního stromu se světlonošem. I tam se bude zpívat. A budou to prý koledy. Na náměstí je vstup zdarma.

Zvonečkový průvod

KDY: Neděle 1. prosince od 17 hodin

KDE: ZŠ PJB Vlachovo Březí

ZA KOLIK: Zdarma



Už ve čtyři hodiny odpoledna zahájí program první adventní neděle ve Vlachově Březí. O první kulturní vystoupení se postarají žáci Základní školy prof. J. Brože a Mateřské školy Pastelka před hlavním vchodem do budovy základní školy. Odtud pak vyrazí zvonečkový průvod na vlachovobřezské náměstí, kde u kašny vystoupí dítě ze Základní umělecké školy. Tam se také rozsvítí vánoční stromy a děti tam předají Vánoční přání pro Ježíška Andělíčkům do Nebeské pošty. Přáníčka si děti musejí vzít s sebou. Od 17 hodin pak bude následovat koncert saxofonového kvarteta Saxmania ze zámku Žirovnice v kostele Zvěstování Páně. Vstup je zdarma.

I. adventní neděle

KDY: Neděle 1. prosince od 18 hodin

KDE: Velké náměstí Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



V neděle 1. prosince od 18 hodin oslaví I. adventní neděli také Prachatičtí. Na Velkém náměstí se chystá rozsvícení vánočního stromu a zapálení I. adventní svíce za hudebního doprovodu tria Martina´s boys. Následovat bude Adventní koncert Chrámového sboru Prachatice ve hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla. Ten začíná v 19 hodin.

Předu předu advent

KDY: Neděle 1. prosince od 18 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Divadlo PNUtÍ přiveze do strunkovického kina v neděli 1. prosince přestavení Předu předu advent. Začíná v 18 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Neděle 1. prosince od 17 hodin

KDE: Náměstí Bohumila Hlavsy Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: Zdarma



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Bohumila Hlavsy ve Strunkovicích nad Blanicí chystají v neděli od 17 hodin. Sooučástí bude svěcení adventního věnce. Vstupné je zdarma, ale s sebou si Strunkovičtí mají vzít svíčky a dobrou náladu.

Adventní neděle

KDY: Neděle 1. prosince od 11 hodin

KDE: Kostel sv. Víta Zbytiny

ZA KOLIK: Zdarma



V kostele sv. Víta ve Zbytinách se odehraje v neděli 1. prosince od 11 hodin žehnání adventních věnců a vánočního stromu u ZŠ. O vystoupení se postarají děti z mateřské a základní školy ve Zbytinách a Zbytinské baby. Vstupné je zdarma.

Koncert ZUŠ Prachatice

KDY: Neděle 1. prosince od 15 hodin

KDE: Kostel sv. Anny Libínské Sedlo

ZA KOLIK: Zdarma



První adventní neděle a koncert v kostele sv. Anny na Libínském Sedle - neodolatelná kombinace pro naladění klidné a příjemné atmosféry. Koncert prachatické Základní umělecké školy začíná v 15 hodin. Vstupné je zdarma.

Rozsvícení vánočního překvapení

KDY: Neděle 1. prosince od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Kateřiny Volary

ZA KOLIK: Zdarma



Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy ve Volarech zahájí adventní čas ve Volarech. Koncert se uskuteční od 16 hodin v kostele sv. Kateřiny v neděli 1. prosince. Po skončení koncertu, zhruba v 17 hodin, se pak Volarští sejdou na náměstí, kde na ně čeká rozsvícení vánočního překvapení. Nebudou chybět andělé ani andělíčkové, punč, svařené víno.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Neděle 1. prosince od 16 hodin

KDE: Náměstí Lhenice

ZA KOLIK: Zdarma



Rozsvícení vánočního stromu na lhenickém náměstí se chystá na 1. adventní neděli 1. prosinci od 16 hodin za zvuků koled tentokráte s kapelou VODÁCI a vypouštění balonků přáním Ježíškovi vystoupení dětí naší mateřské a základní školy domácí punč a jiné zahřívací nápoje. Tradiční prodej perníčků na podporu vodících psů (Tyfloservis, o.p.s.) pro osoby s postižením zraku.

Adventní trhy u pece

KDY: 30. listopadu od 14 hodin

KDE: Vitějovice u obecní pece

ZA KOLIK: Zdarma



Obec Vitějovice a Sbor dobrovolných hasičů z Vitějovic připravují na sobotu 30. listopadu od 14 hodin I. adventní trhy u veřejné pece ve Vitějovicích. Od 16 hodin zazpívají žáci Mateřské a Základní školy koledy a následovat bude slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromku. Všichni společně pak ochutnají vánočku z obecní pece a užijí si předvánoční čas. Vstupné je zdarma.