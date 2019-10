Ulice dětem

KDY: Sobota 26. října od 12 do 18 hodin

KDE: Poštovní ulice Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

Benefiční akce, jejíž výtěžek je určen na pomoc dětem postižených onkologickým onemocněním, aby si mohly plnit sny. Jde o zábavné odpoledne pro celou rodinu v Poštovní ulici v Prachaticích, kde bude na programu tanec, zpěv, street hair styling, hudební a výtvarná dílna pro děti, hand made výrobky nejen pro děti, domácí zákusky a dobroty. Akce se koná od 12 do 18 hodin a organizuje ji Rodinné centrum Sluníčko Prachatice.

Pan kaplan má třídu rád

KDY: Sobota 26. října od 19 hodin

KDE: Kinosál Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 80 Kč



V kinosále ve Strunkovicích na Blanicí se v sobotu 26. Října koná divadelní podle knihy Lea Rostena. Hraje spolek divadelních ochotníků Kolár ze Strašína. Vstupné 80 korun a začátek je stanoven na 19. hodinu.

Výlet s turisty

KDY: Sobota 26. října od 8.30 hodin

KDE: Od budovy Gymnázia Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma





Na trasu dlouhou čtrnáct kilometrů z Prachatic na Libínské Sedlo, Skříněřov a Zbytiny se vydají v sobotu 26. října členové Klubu turistů z Prachatic. Odchod je v 8.30 hodin od budovy Gymnázia. Návrat se plánuje v 15.30 nebo 17.30 hodin. Vedoucím je Vladislav Papáček, mobil: 723 751 950, mail: vladislav.papacek@seznam.cz.

Předporodní příprava

KDY: Sobota 26. října od 9 hodin

KDE: Recepce Nemocnice Prachatice

ZA KOLIK: 500 Kč



Předporodní přípravu pro páry chystá na sobotu 26. října prachatická Nemocnice, a. s. Půjde také o prohlídku porodního sálu. Všichni zájemci mají sraz v 9 hodin ráno na recepci nemocnice. Program: 9 až 11.30 hodin povídání o průběhu porodu, porodních dobách a porodních plánech, co v nemocnici Prachatice čekat a čeho se nebát s MUDr. Evou Cinádrovou. Od 11.30 do 12 hodin pozvánka na oběd, od 12 do 13hodin prohlídka porodního sálu, informace, kdy do porodnice a co si vzít s sebou, diskuze o partnerovi u porodu. Od 13 do 14 hodin prohlídka novorozeneckého oddělení a šestinedělí, novorozenecký screening. Cena kurzu je 500 korun pro pár. Přihlášku je možné poslat na e-mail zavrelova@nempt.cz nebo volat na telefonní čísla 388600220 či 388600265.

Oslava vzniku samostatného Československa

KDY: Neděle 27. října od 16 hodin

KDE: Galerie Bomba Vlachov Březí

ZA KOLIK: Zdarma





V neděli 27. října od 16 hodin pořádá město Vlachovo Březí tradiční Oslavu vzniku samostatného Československa. Zahájení se uskuteční ve školní Galerii Bomba, kde budou osmnáctiletí jmenováni občany Vlachova Březí a následně bude v aleji vysazena lípa pro ročník 2001. V 18 hodin následuje pietní akt u pomníku padlých ve Vlachově Březí. V 18.30 hodin bude následovat program opět ve školní Galerii Bomba.

Setkání u Svaté trojice

KDY: Neděle 27. října od 15 hodin

KDE: Svatá Trojice Vitějovice

ZA KOLIK: Zdarma



Římskokatolická farnost Prachatice a Obecní knihovna ve Vitějovicích připravily na neděli 27. Října Setkání u Svaté Trojice ve Vitějovicích. V 15 hodin se u kaple, která se nachází v lese ve svahu směrem na osady Žitná a Vrbice, uskuteční pobožnost. Od 15.30 hodin je pak na programu táborák a zpěv. Tábořiště je cca deset metrů od kaple. Pořadatelé proto připomínají, že je nutné mít vuřty s sebou, připraveny budou také hry a zábava pro děti i dospělé. Více informací se zájemci dozvědí na telefonním čísle 6038591900.