Sportovní ples

KDY: Sobota 23. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Národní dům Prachatice

ZA KOLIK: 220 Kč

Třetí společenský večer si pro své členy a příznivce naplánovali hokejbalisté a judisté z Prachatic. Kamarádství, vzájemná pomoc, respekt a úcta mezi těmito dvěma stabilně fungujícími kluby tak vyvrcholila ve společný projekt a všichni mohou být u toho. V sále Národního domu je na sobotu 23. listopadu připraven příjemný večer, plný skvělé zábavy, hudby a malého překvapení. Sportovní ples není pouze ojedinělou akcí, ale stal se akcí tradiční, kterou každoročně netrpělivě očekáváme. Zahájení je v 19.30 hodin, vstupenka k sezení stojí 300, ke státní 220 korun. Večerem provází Karel Hynek a hraje kapela MIDI Tábor.

Oslava místní produkce

KDY: Sobota 23. listopadu

KDE: Skalka v Prachaticích

ZA KOLIK: Zdarma



Jídlo, řemesla a tvořivé dílny připravují prachatičtí nadšenci na sobotu 23. listopadu na Skalce. Koná se tam již třetí Oslava místní produkce. V nabídce tak budou výpěstky místních farmářů, výrobky místních producentů a nabídka dobrot i s recepty. Pořadatelé slibují, že se všichni účastníci společně připraví na adventní čas. Na místě bude možné se potkat s lokálními zemědělci, kulináři i inspirativními osobnostmi. Připraven bude také bleší trh či výměna přebytků. Více informací je k mání na info@impakt.cz nebo telefonním čísle 773 908 123. V případě nepříznivého počasí (deště) bude akce posunuta na vhodnější termín. Oslava místní produkce se koná v čase od 10 do 13 hodin.

Vladimír Merta, Ondřej Fencl a Band

KDY: Sobota 23. listopadu od 20 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 150 Kč



Koncert se starými „fláky“ v novém hudebním aranžmá i zcela nové písně. Tak bude vypadat koncert, který se uskuteční v sobotu 23. listopadu ve strunkovickém kině. Začátek je naplánován na osmou hodinu večera. Vstupné 150 korun.

Knižní veletrh

KDY: Sobota 23. listopadu od 10 hodin

KDE: Hotel Zlatá Hvězda Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu 23. listopadu od 10 hodin se v hotelu Zlatá Hvězda koná knižní veletrh šumavské literatury Festivalu Šumava Litera.

Program:

11:00 Jan Lakosil: Šumavská tajemství železné opony

12:00 Jakub Švec: Adolf Schwarzenberg a jeho sídlo

13:00 Aleš Palán: Šumavští samotáři

14:00 Raimund Paleczek: Hajní a lesní správa za Schwarzenbergů

15:00 Ladislav Čepička: Schwarzenbergové a Šumava

16:00 Miroslav Šobr: Schwarzenberský hospodářský zázrak v Zahradě poznání

17:00 Martin Sichinger: Představení bavorských a rakouských partnerů a současné knihy bavorské Šumavy





Zimní bazar sportovních potřeb

KDY: Sobota 23. listopadu od 9 do 11 hodin

KDE: DDM Prachatice

ZA KOLIK: 20 Kč



Dům dětí a mládeže v Prachaticích pořádá v sobotu 23. listopadu od 9 do 11 hodin v prostorách DDM Prachatice bazar sportovních potřeb. K mání bude výběr běžeckých a sjezdových lyží včetně příslušenství, lyžařské boty, brusle, sportovní oblečení a další sportovní potřeby. K dispozici bude také poradenská služba v oddělení lyží. Příjem pouze sportovního zboží v pátek 22. listopadu v době od 16 do 20hodin, nebo v sobotu 23. listopadu v době o8 do 8.30 hodin. Výdej neprodaného zboží se konáv sobotu od 11 do 12 hodin. Ve dnech 18. až 22. listopadu je možnost si vyzvednout lístky na prodávané zboží, v DDM (v rámci urychlení příjmu zboží v den pořádání bazaru). Vstupné na bazar je 20 korun.

Malý princ

KDY: Neděle 24. listopadu od 14 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 50 Kč



Děti a rodiče jsou zváni na divadelní pohádku „Malý princ“, se kterou zavítá do kina ve Strunkovicích divadlo Já to jsem a Víťa Marčík jr. Představení se koná v neděli 24. listopadu od 14hodin. Vstupné je stanoveno na 50 korun.

Příjezd paní Zimy

KDY: Neděle 24. listopadu od 15 hodin

KDE: Netolice

ZA KOLIK: Zdarma



Na nedělní odpoledne se těší všechny děti z Netolic a okolí. Netoličtí totiž tradičně připravili příjezd paní Zimy. Ta přijede na netolické náměstí kolem páté hodiny odpoledne. Už od tří hodin ale na náměstí bude jarmark a ukázky různých řemesel. Přijedou andělé z divadla Kvelb, přiletí anděl a děti budou také pouštět balónky s přáním Ježíškovi. V muzeu se zájemci naučí zdobit perníčky, v podloubí u muzea si mohou nechat pomalovat obličej a nebo zajít do dílničky v DDM. Vstupné je zdarma.

Pohodová neděle

KDY: Neděle 24. listopadu od 14 do 19 hodin

KDE: Cihelna Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma



Cihelna se už potřetí v neděli mezi 14 a 19 hodinou promění na malé vimperské tržiště. Na místě budou stánky a módní přehlídka vimperských obchodů, firem a podnikatelů. Jde o malé předvánoční setkání vimperských podnikatelů. Ukážou vám, co umí, prodávají a že je toho hodně, co mohou nabídnout. Vstupné je zdarma.

Výsadba aleje starých ovocných odrůd

KDY: Neděle 24. listopadu

KDE: Vimperk od Pravětínského údolí nad Cvičákem

ZA KOLIK: zdarma



V souvislosti s právě probíhajícím nultým ročníkem participativního rozpočtu ve Vimperku Ekofarma Hajná Hora pořádá neděli 24. listopadu od 10 hodin výsadbu alej starých ovocných odrůd jabloní, hrušní, švestek a třešní. Každý příchozí obdrží uzeninu na opékání, kávu nebo čaj dle libosti. Přístup bude označen již od Marousků šipkami. Tato akce je pořádána v rámci Zdravého města Vimperk.