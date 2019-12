O vánočního kapra

KDY: Sobota 21. prosince od 8.30 hodin

KDE: Střelnice Prachatice

ZA KOLIK: Dle startovného

Prachatičtí střelci se v sobotu 21. prosince utkají v tradičním střeleckém závodě O vánočního kapra. Střílet se bude v šesti disciplínách, a to velkorážná puška mechanická mířidla v leže 13ran na 50m, 3 nejhorší se škrtají; malorážná puška – lovecká disciplína 13ran na 50m, 3 nejhorší se škrtají; malá odstřelovačka – speciál SSAŠ 13ran na 50m, 3 nejhorší se škrtají; velkorážná puška s optikou, s jakoukoliv oporou v leže 13ran na 50m, 3 nejhorší se škrtají; velkorážná pistole nebo revolver 13ran na 25m, 3 nejhorší se škrtají; malorážná pistole nebo revolver 13ran na 25m, 3 nejhorší se škrtají. Začátek soutěže je stanoven na 8.30 hodin.

Vánoční pečení

KDY: Sobota 21. prosince od 10 hodin

KDE: Muzeum Volary

ZA KOLIK: Zdarma



Volarské muzeum provoní v sobotu dopoledne dobroty mistra pecařského Augustina Sobotoviče. Ten tam se svým týmem z Lenory předvede zájemcům Vánoční pečení. Péct budou chleba, placky, vánočky, jezulátka a jiné drobné vánoční kynuté pečivo. Vánoční pečení v sobotu 21. prosince začíná v 10 hodin a vstup zdarma.

Nehas, co tě nepálí

KDY: Sobota 21. prosince od 19 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Nehas, co tě nepálí je premiéra dokumentárního filmu strunkovického starosty Karla Matějky, ve kterém diváci absolvují nejen trek kolem Manaslu, ale nahlédnou pod pokličku života obyčejných Nepálců. Premiéra je naplánovaná na sobotu 21. prosince od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

Česká mše Vánoční

KDY: Neděle 22. prosince od 19 hodin

KDE: Národní dům Prachatice

ZA KOLIK: 70 Kč



Společný předvánoční koncert smíšeného sboru Česká píseň a Pošumavské komorní filharmonie pod dirigentskou taktovkou Karla Haymanna se chystá v neděli 22. prosince od 19 hodin v sále Národního domu v Prachaticích. Na programu je Česká mše Vánoční. Vstupné 70 korun.

IV. Adventní neděle

KDY: Neděle 22. prosince od 18 hodin

KDE: Velké náměstí Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



V neděle 22. prosince od 18 hodin se opět na prachatickém Velkém náměstí sejdou obyvatelé Prachatic, aby si připomněli čtvrtou Adventní neděli. Zapálení IV. adventní svíce se uskuteční za hudebního doprovodu komorního žesťového souboru Brasstet. Vstupné zdarma.

Tilia Trio

KDY: Neděle 22. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Kateřiny Volary

ZA KOLIK: Zdarma



Čtvrtá adventní neděle bude ve Volarech patřit saxofonovému triu Tilia Trio. To bude koncertovat v kostele sv. Kateřiny od 18 hodin. Vstupné je zdarma.

Betlémské světlo

KDY: Neděle 22. prosince od 19 hodin

KDE: Náměstí Volary

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 22. prosince v 19 hodin přivezou skauti do Volar Betlémské světlo. Lidé si mohou přijít připálit světýlko do svého bytu či domu. Skauti budou světlo rozdávat do 20.30 hodin na volarském náměstí.

Zpívání koled u stromku

KDY: Neděle 22. prosince od 17 hodin

KDE: Šipoun u Strunkovic nad Blanicí

ZA KOLIK:



Tradiční zpívání koled u vánočního stromku připravují obyvatelé Šipouna u Strunkovic nad Blanicí. Sejdou se u obecního stromu v 17 hodin. Účastníci si sebou mají vzít baterku či svícen se svíčkou. Pro děti i dospělé budou připraveny teplé nápoje.

Koncert Dechového orchestru

KDY: Neděle 22. prosince od 15.30 hodin

KDE: Kulturní dům Cihelna Vimperk

ZA KOLIK: 100 Kč



V neděle 22. prosince od 15.30 hodin se ve vimperském kulturním domě Cihelna uskuteční Adventní koncert Dechového orchestru Vimperk. Vstupné je stanoveno na 100 korun. V sobotu 21. prosince se koná generální zkouška, a to od 15 hodin. Vstupné na generálku 50 korun. Děti do 15 let zdarma. Vstupenky se prodávají v ZUŠ.