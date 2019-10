Vitějovické posvícenské pečení

KDY: Sobota 19. října do 10 hodin

KDE: Vitějovice

ZA KOLIK: Zdarma

Sbor pro občanské záležitosti ve Vitějovicích pořádá tradiční posvícenské pečení v obecní peci. Podle informací jedné z pořadatelek posvícenského pečení Jitky Nitrianské, se budou tentokrát ve veřejné peci pod kostelem péct velké posvícenské koláče a chléb. Posvícenské pečení se koná od 10 hodin.

Společně vzhůru v Prachaticích

KDY: Sobota 19. října od 13 hodin

KDE: Krebil Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Kadeřník, vizážistka, skvělí muzikanti, ale i trocha esoteriky nebo dobroty. To je jen krátký výčet toho, co čeká na návštěvníky prachatického KreBulu v sobotu od 13. hodiny. Benefiční akce, kdy bude záležet čistě jen na každém z návštěvníků, kolik chce za služby a dobroty zaplatit, pomůže přispět na výtah při rekonstrukci budovy, v níž neziskovka sídlí. Kadeřník Jakub Bouda se postará o pánské návštěvníky, kteří budou moci navštívit jeho barber křeslo, tedy nechat se nejen ostříhat, ale i si upravit vousy. Leona Fröhlichová zase nalíčí příchozí slečny a dámy. Pomáhat budou i sestry Novákovy, které se postarají o pohodu návštěvníků a jejich ratolesti. Jiří Gabriel Kučera pak zájemcům prozradí budoucnost při výkladu karet. Chybět nebude ani dobrá káva z Nebe. Pomáhat se rozhodli i prachatičtí muzikanti. Svým hlasem odpoledne prozáří Martina Pivoňková, svoji účast přislíbil i Klarinetový soubor. „Chceme pomoci,“ řekl Jan Hovorka. „Skvělé je, že se k nám ještě chtějí přidat další. Společně si to užijeme,“ přislíbil Zdeněk Krejsa z KreBulu.

Kouř ve Lhenicích

KDY: Sobota 19. října od 19 hodin

KDE: Filmový klub Lhenice

ZA KOLIK: 100 Kč



Kouř je první celovečerní film Tomáše Vorla s podtitulem „Rytmikál totalitního věku“. Byl natočen roku 1990 na motivy jeho studentského filmu s názvem „Ing.“ z roku 1985. Z původního snímku je použita pouze osa příběhu. Váha celého příběhu spočívá v pomyslném souboji tmářství a mladé pokrokové generace. Kouř promítá lhenický filmový klub v sobotu 19. října od 19 hodin.

Výlet s prachatickými turisty

KDY: Sobota 19. října od 6.30 hodin

KDE: Malé náměstí Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Klub turistů v Prachaticích pořádá v sobotu 19. října zájezd Brdy – výstup na Třemšín – Rožmitál p. T. (J. J. Ryba) – Padrťské rybníky –– Železný Újezd (rozhledna). Trasa je podle jejich haromogramu dlouhá 16 až 18 kilometrů. Odjezd je naplánován z prachatického Malé náměstí v 6.30 hodin. Návrat v 19 hodin. Vedoucí: Karel Červený, mobil: 732 184 359, mail:karelcerveny@volny.cz, Jana Raková, mobil: 602 151 693, mail: jana.rakova@email.cz.

Ornitologická vycházka v okolí Vlachova Březí

KDY: Sobota 19. října od 7.30 hodin

KDE: Náměstí Svobody Vlachovo Březí

ZA KOLIK: Zdarma



Co nám zpívá za humny, je ornitologická vycházka s A. Ondrkou. Vlachovobřezští se do ní mohou zapojit v sobotu 19. října. K tomu, aby mohli vyrazit, stačí být v 7. 30 hodin na náměstí Svobody pod lípou.

Oslava místní produkce v Prachaticích

KDY: Sobota 19. října od 10 hodin

KDE: Skalka Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Pojďte s námi oslavit místní produkci a podpořit lokální ekonomiku, vyzývají pořadatelé prachatické akce, která se uskuteční v sobotu 19. října od 10 hodin na Skalce. Tentokrát to bude u příležitosti Havelského posvícení. Potkáte a poznáte lokální zemědělce, kulináře, inspirativní osobnosti. V plánu je také trh regionálních produktů.

Dílna pečení hnětýnek s Růženkou Vincikovou. Bleší trh. Výměna přebytků. A mnohé další! Více informaci lze získat na info@impakt.cz nebo na čísle 773 908 123.

Drakiáda na letišti

KDY: Neděle 20. října od 14 do 17 hodin

KDE: Letištět ve Strukovicích

ZA KOLIK: Zdarma



DRAKIÁDA Aeroklubu Prachatice se koná v neděli 20. října od 14 do 17 hodin na letišti ve Strunkovicích nad Blanicí. Pro usnadnění organizace, mají všichni účastníci přijet do 15 hodin. Drakiáda bude tradičně soutěžní, organizátoři hodnotí technické provedení a letuschopnost draků. S prázdnou neodejde nikdo, ale ocenění čeká hlavně ty, kdo si draka sami vyrobí.

Zvědavé slůně ve Strunkovicích

KDY: Neděle 20. října od 14 hodin

KDE: Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 40 Kč



Kulturní komise městyse Strunkovice nad Blanicí připravila pro děti i dospělé v neděli 20. října na divadelní pohádku „O zvědavém slůněti“. Tu do Strunkovic přiveze divadelní soubor Studia dell’arte. Začátek je stanoven na 14. Hodinu a vstupné na 40 korun. Představení se hraje ve strunkovickém kinosále.