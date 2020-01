Večer s dětskými muzikály

KDY: Sobota 18. ledna od 18 hodin

KDE: Kino Strunkovice

ZA KOLIK: 90 Kč

Sobota 18. Ledna od 18 hodin: Večer s dětskými muzikály. Jestlipak víte, co mají společného New York a Strunkovice? V obou metropolích se hrají ty úplně nejvíc nejlepší dětské muzikály na světě! A vy se o tom můžete přesvědčit už v sobotu 18. ledna. Zatímco na legendární Broadwayi budou dávat třeba Ledové království nebo Lvího krále, tak ve strunkovickém kině si od 18.00 hodin užijete hned tři muzikály. Populární Červenou Karkulku z dílny autorské dvojice Jaroslav Uhlíř – Zdeněk Svěrák, Perníkovou chaloupku, u které text Jiřího Řehounka zhudebnil Michal Bosák, a Sůl nad zlato Františka Pittnera. Na muzikálovém večeru vystoupí děti z budějovické ZUŠ Vojtěch za doprovodu živé kapely, kterou bude řídit Zdenek Zavičák. Vstupné činí 90 korun.

Pekařsko-řeznické bál

KDY: Sobota 18. ledna od 20 hodin

KDE: Sokolovna Vlachovo Březí

ZA KOLIK: 150 Kč



Šestý ročník tradičního plesu, který se koná ve vlachobobřezské Sokolovně. K tanci a poslechu hraje kapela A je to. Vstupenka vyjde na 150 korun.

Směr: Válečná zóna

KDY: Neděle 19. ledna od 17 hodin

KDE: Radniční sál Volary

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Neděle 19. ledna od 17 hodin: Směr: Válečná zóna. Lékaři bez hranic. Film odhaluje rizika pomoci ve válečných zónách, ale i prolínání pozic humanitárních s vojenskými a politickými. Projekce filmu. Vstupné dobrovolné.

Nahoru po schodišti dolů band

KDY: Neděle 19. ledna od 19 hodin

KDE: Kino Strunkovice

ZA KOLIK: 150 Kč



V neděli 19. ledna od 19 hodin se v kinosále KD ve Strunkovicích nad Blanicí uskuteční koncert legendární skupiny SCHODIŠTĚ (Nahoru po schodišti dolů band). Těšit se můžete na hutný mix písní z nejslavnějšího období této kultovní kapely, ale především na řadu našláplých písní z nového alba Kupředu, které kapela v lednu pokřtí. Vstupné 150 Kč.

Předporodní příprava pro páry

KDY: Neděle 19. ledna od 9 hodin

KDE: Nemocnice Prachatice

ZA KOLIK: 500 Kč



Neděle 19. Ledna od 9 hodin: Předporodní příprava pro páry s prohlídkou porodního sálu se uskuteční v prachatické nemocnici v neděli 19. Ledna. Účastníci mají sraz v 9 hodin na recepci nemocnice. Program: 9 až 11.30 hodin: povídání o průběhu porodu, porodních dobách a porodních plánech, co u nás čekat a čeho se nebát (MUDr. Eva Cinádrová), 11.30 až 12 hodin: přestávka na oběd, 12 až 13hodin: prohlídka porodního sálu, kdy do porodnice a co si vzít s sebou, partner u porodu, 13 až 14 hodin: prohlídka novorozeneckého oddělení a šestinedělí, ovorozeneckýscreening. Cena kurzu: 500 Kč za pár. Přihlásit se je možné na mail: zavrelova@nempt.cz nebo na tel.388 600 220 či 388 600 265.