Jsme ve vesmíru sami?

KDY: Sobota 16. listopadu od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Cihelna

ZA KOLIK: Zdarma

Kulturní dům Cihelna hostí v sobotu 16. listopadu od 17 hodin besedu s názvem Jsme ve vesmíru sami? Přednáška českého astronoma, astrofyzika a popularizátora vědy v oblasti astronomie a astrofyziky pana RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

Rytířova dcera

KDY: Sobota 16. listopadu od 18 hodin

KDE: Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



V sobota 16. listopadu od 18 hodin uvidí strunkovičtí diváci představení Rytířova dcera. Středověký sitkom z pera Petra Tomšů v podání Strunkovického Ochotnického Spolku. Vstupné dobrovolné.

30 let od sametu

KDY: Neděle 17. listopadu od 17 hodin

KDE: Kavárna ve Skále Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 17. listopadu od 17 hodin se ve vimperské Kavárně ve Skále koná vzpomínková akce, kde vystoupí Veronika Spiegelová a Michal Kovář, vzpomínat budou pamětníci, promítání videospotu 30 let od sametu, výstava dobových materiálů. Vstup zdarma.

Třicet let svobody

KDY: Neděle 17. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní a informační centrum Volary

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Slavnostní odpoledne u příležitostí třicátého výročí Samotové revoluce připravilo ve Volarech Kulturní a informační centrum. To se koná v neděli 17. listopadu od 19 hodin pod názvem Třicet let svobody a půjde prý o pohodový společenský večer u příležitosti třicátého výročí Listopadu 1989. Hraje Dixie Old Boys. Vstupné dobrovolné.

Pohádka o třech námořnících

KDY: Neděle 17. listopadu od 10 hodin

KDE: Městské divadlo Prachatice

ZA KOLIK: 70 Kč

Divadlo Láryfáry veze do prachatického Městského divadla v neděli 17. listopadu pohádku O třech námořnících. Začátek je od 10 hodin.

Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem na ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá své srdce ženě, tak jedině mořské panně z Hukakulu. Avšak díky nešťastným shodám okolností, kapitán ztrácí muže za mužem, z celé posádky už zbývá jen lodní kuchařka Marmeládka a on sám. Při prudké bouři kapitán Hrom zachraňuje piráta Kudličku a ujímá se jeho výchovy. Úkol to však není jednoduchý. Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti společně s Hromem a Marmeládkou jej musí naučit nejen slušnému chování, ale také všemu, co by pravý námořník měl umět a znát. A Kudlička? Pomůže na oplátku kapitánu Hromovi najít svůj sen? Vstupné je 70 korun.

Lampionový průvod

KDY: Neděle 17. listopadu od 17 hodin

KDE: U kostela sv. Václava Netolice

ZA KOLIK: Zdarma



Lampionový průvod na oslavu 30 let demokracie připravuje město Netolice na neděli 17. listopadu od 17 hodin. Sraz všech účastníků je u kostela sv. Václava. Na děti čeká krátká světelná stezka. Předpokládané ukončení s 18. hodinou na netolickém náměstí. S sebou si vezměte baterku.