Kurz výroby košíků z proutí

KDY: Sobota 15. února od 14 hodin

KDE: Dub u Prachatice

ZA KOLIK: 490 Kč

Potřebujete aktivní odpočinek? Chcete si osvojit novou dovednost a zažít radost z vlastnoručně vyrobeného košíku? Během dvoudenního kurzu dokážete sami uplést košík z vrbového proutí. V sobotu 15. února od 14 do 18 hodin v Mateřském a komunitním centru Dupy Dub v Dubu u Prachatic č. p. 93. Kurz vede již podesáté vyhlášený mistr košíkářského řemesla Martin Dunovský. Poplatek za kurz včetně materiálu je 490,-Kč. Máte-li trvalé bydliště v katastru Městyse Dub, čeká Vás díky podpoře obce příjemná poloviční sleva! Máte-li zájem o účast, prosíme, ozvěte se na: 773 908 123 nebo e-mail: impakt.kurzy@gmail.com. Kapacita kurzu je omezena, rezervujte si místo včas!

Masopust ve Vlachově Březí

KDY: Sobota 15. února od 8.30 hodin

KDE: Sál U hasičů Vlachovo Březí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tradiční akce v režii vlachovobřezského Sboru dobrovolných hasičů. Průvod masek za doprovodu muziky. Začátek od 8.30 hodin. Sraz před hasičárnou. Masopust bude pokračovat v sobotu od 19 hodin v sále U hasičů tradiční taneční zábavou opět v režii dobrovolných hasičů. Chybět nebudou zabijačkové pochoutky a tombola. K tanci a poslechu hraje Přímý přenos a vstupné je dobrovolné.

Ples Městyse

KDY: Sobota 15. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 100 Kč



Zastupitelé připravují 14. Ples Městyse, který se uskuteční v sobotu 15. února v sále Kulturního domu ve Strunkovicích. K tanci a poslechu hraje TOP BAND. Mottem letošního plesu je PUNTÍK. Začátek ve 20 hodin. Na hosty čeká tradičně bohatá tombola a občerstvení. Vstupné 100 Kč. Přijďte ukázat, že se ve Strunkovicích umíme společně pobavit. Přijďte ukázat tu sounáležitost s tím naším Mexikem. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na Úřadu městyse. Na základě vstupenek zakoupených v předprodeji si pak můžete vybrat v sále KD místa. Rezervace místa bez zakoupení vstupenek se neprovádí. Samozřejmě můžete vyrazit na bál jen tak a koupit si vstupenku až na místě. Předem zastupitelé vyvracejí fámy z předchozích let, že se jedná o bál „vyvolených“ a že už je „zaručeně vyprodáno“.

Vší silou aneb A pak se to stalo

KDY: Sobota 15. února od 15 hodin

KDE: Městké divadlo Netolice

ZA KOLIK: 50 Kč



Pohádka v podání Šumavského ochotnického spolku z Prachatic se uskuteční v netolickém Městském divadle v sobotu od 15 hodin. Jde o tři pohádky o tom, proč je důležité čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky. A hlavně o tom, co všechno se může stát, když se to dělat nebude. Pohádka je vhodná pro děti od čtyř let věku. Předprodej vstupenek je v netolickém muzeu. Vstupné vyjde na 50 korun. Literární předloha: Ester Stará, Scénář, hudební dramaturgie a režie: Jaromír Hruška, zvuk a světla: Jaromír Hruška a Miroslav Šefčík. Osoby a obsazení: Maminka: Jana Šímová, Helenka, Zuzanka: Barbora Štětinová, Rudolf: Matěj Lácha, PhDr. Petr Vyřeš: Jakub Bouda. Délka představení: 55 minut bez přestávky.

Maškarní na ledě

KDY: Sobota 15. února od 9 hodin

KDE: Zimní stadion Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 15. února od 9 hodin ráno si mohou zařádit masky na ledě zimního stadionu ve Vimperku. Zábavný program s panem Pepou Maxou přinese soutěže a spoustu tance nejen pro děti. Masky dostanou vstupné zdarma.

Název akce

KDY: Neděle 16. února od 15 hodin

KDE: Národní dům Prachatice

ZA KOLIK: 40 Kč



Karneval pro děti. Dům dětí a mládeže v Prachaticích připravuje na neděli 16. února tradiční Karneval pro děti. Tentokrát na téma Na Safari s žirafami. Karneval se uskutení v sále Národního domu od 15 do 17 hodin. Vstupné je pro děti 20 a pro dospělé 40 korun.