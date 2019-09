Zakončení sezony na Schwarzenberském plavebním kanále

KDY: Sobota 21. září od 13 hodin

KDE: Nová Pec

ZA KOLIK: Zdarma

Již 22 let plují po hladině Schwarzenberského plavebního kanálu na Šumavě několikrát do roka na několika místech štěpiny a polena v rámci hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, za kterým stojí Libín-S Prachatice, z.s., spolu se svým rakouským partnerem - organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald. 22. novodobá plavební sezóna bude uzavřena v sobotu 21. září od 13:00 u hraničního potoku Ježová / Iglbach. Spolupořadatelem bude státní podnik Lesy České republiky, který uspořádá Den s LČR. Vstupné je zdarma.

Oslava místní produkce

KDY: Sobota 21. září od 10 do 16 hodin

KDE: Skalka Prachatice

ZA KOLIK: 70 Kč pro děti a 100 Kč pro dospělé



Oslavit místní produkce a podpora lokální ekonomiky! Jak přijít Prachaticím na chuť? Prostřednictvím lokálních zemědělců, kulinářů, inspirativních osobností. Farmáři a výrobci regionálních produktů se sejdou v sobotu 21. září od 10 do 16 hodin na Skalce! Bude se vařit, ochutnávat a vyměňovat zkušenosti, nápady a recepty. A aby toho vyměňování nebylo málo, na louce bude souběžně probíhat výměna přebytků ze zahrad a domácností, prostor dostane i bleší trh! Více informací na: info@impakt.cz či tel.: 773 908 123. Při velmi nepříznivém počasí bude akce zrušena, při lehce nepříznivém počasí bude zkrácena. Akce probíhá jako součást Evropského týdne mobility s podporou Zdravého města Prachatice.

Zažít Prachatice jinak

KDY: Sobota 21. září od 10 do 21.30 hodin

KDE: Pošotvní ulice Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Sousedská slavnost s programem pro velké i malé, od rána do večera. Připravuje spolek Živá vila v prachatické Poštovní ulici.

Program po celý den a posezení na ulici, dílny pro děti, hudba, občerstvení, hry i divadlo.

Program celého dne:

10:00 až 11:00 Sousedská snídaně / brunch

11:00 až 15:00 Tvořivá dílna se Stroomem Dub

11:30 až 13:00 Sdílený oběd

13:00 až 14:00 Soudruhu, nezlob se!

14:00 až 15:00 Prachatice v průběhu let (stavební vývoj města ve 2. polovině 20. století)

15:00 až 16:00 Divadlo Divoloď: pohádka pro děti

16:00 až 16:30 We can be Trash Hero! (beseda o úklidu ve veřejném prostoru)

16:30 až 17:30 Bohumil Harmonický: Vzpomínky na sametovou revoluci

17:30 až 18:00 Retro módní přehlídka

18:00 až 19:00 koncert: Martina´s Boys

19:00 až 20:00 Sousedský kvíz

20:00 až 21:30 koncert: Lucky Brew

Lukostřelecký závodu GENIUS LOCI

KDY: Sobota 21. září od 7.30 hodin

KDE: Hrádeček u Netolic

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Každý střelec se může zúčastnit jen jedné soutěže. Soutěž je rozdělena na kategorie: Soutěž malých dětí – ročník narození 2011 až 2019 – nerozlišují se kategorie podle luku, Soutěž dětí – ročník narození 2006 až 2010 – nerozlišují se kategorie podle luku, Soutěž dorostenců – ročník narození 2001 až 2005 – nerozlišují se kategorie, Soutěž dospělých – ročník narození 2000 a starší. Výsledky je možné započítat do lukostřelecké ligy. Každý dospělý střelec je zařazen do jedné z kategorií podle svého luku. Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí, střelec mladší 18-ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Startovné: 350 Kč dospělí, 300 Kč dorost, 200 Kč děti, Kvočny 100 Kč (platí si jen oběd)! Zaplacením startovného střelec souhlasí, že střílí na vlastní nebezpečí a že pořadatel nezodpovídá za škody způsobené střelcem. Odhlášení a storno poplatky Pokud se soutěžící řádně odhlásí v termínu do čtvrtka 19.9.2019, bude mu startovné navráceno (snížené o storno poplatek 100 Kč). Po tomto termínu se již žádná část startovného nevrací. Střelec za sebe ale může najít náhradníka, na kterého je možné zaplacené startovné převést. Prezentace Je možné přijet už v pátek 20. září odpoledne a ubytovat se ve vlastním stanu na louce ve vyhrazeném prostoru. Prezentace probíhá v pátek od 20 do 21 hodin a v sobotu od 7.30 do 8.30 hodin.



HARMONOGRAM SOBOTY:

7.30 – 8.30 hodin: Možnost tréninku na cvičné terčovnici a prezentace účastníků

9 – 12 hodin: První část turnaje

12 – 14 hodin: Vydávání oběda

14– 17 hodin: Druhá část turnaje

17– 18 hodin: Vyhodnocování a mezitím možnost střelby o salám

18 hodin: Vyhlášení vítězů

Vší silou

KDY: Neděle 22. září od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Prachatice

ZA KOLIK: Děti 70 Kč; Dospělí 100 Kč

Základem inscenace obnovené pohádky Vší silou aneb A pak se to stalo od ŠOSu Prachatice je scénář, který byl vytvořen na motivy pohádkové knížky Ester Staré „A PAK SE TO STALO!“ Snahou je divadelní převedení této knihy, resp. její části na jeviště tak, aby tato bezpochyby zábavná, stručná, půvabná a zároveň poučná knížka pro děti neztratila nic ze svých předností. Tři pohádky o tom, proč je dobré čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky. A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme. ŠOSáci zahrají pohádku v neděli 22. září od 15 hodin v prachatickém Městském divadle. Vstupné je 70 Kč pro děti a 100 Kč pro dospělé.

Saturnin

KDY: Neděle 22. září od 17 a 19.30 hodin

KDE: Městské divadlo Netolice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Divadelní představení netolických ochotníků ze Spolku TYL Netolice se stěhuje pod střechu. Po letním uvedení představení Saturnin v prostorách zámku Kratochvíle a dalších místech pod širou oblohou tentokrát netoličtí ochotníci uvedou svůj nejnovější kousek pod režijním vedením Miroslava Mikeše v Městském divadle v Netolicích. A to hned ve dvou časech, od 17 a 19.30 hodin. Vstupné je dobrovolné.