O zlatou vánočku

KDY: Sobota 14. prosince od 9 hodin

KDE: Tělocvična Základní školy Smetanova Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma

Osmnáctý ročník turnaje tříčlenných družstev stolního tenisu pro oddíly okresního přeboru a soutěže s názvem O zlatou vánočku se koná v sobotu 14. prosince ve vimperské tělocvičně Základní školy Smetanova. Hraje se o křišťálový putovní pohár a spousty dalších cen. Soutěž, kterou pořádá TJ Šumavan Vimperk, začíná v 9 hodin. Vstupné pro diváky je zdarma.

Ukradený betlém aneb Živý betlém trochu jinak

KDY: Sobota 14. prosince od 14 hodin

KDE: Kino Volary

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jedinečné představení Volarského Ochotnického Souboru Amatérů se koná v sobotu 14. prosince od 14 hodin ve volarském kině. Herci dodávají, že jde o představení vhodné pro všechny lidi i lidičky, kteří si rádi vyslechnou biblický příběh o Marii s Josefem podaný trochu jinak. Vstupné na představení je dobrovolné.

Setkání přátel Pěčnovanky

KDY: Sobota 14. prosince od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Budkov

ZA KOLIK: Zdarma



V Lažištích se letos nemůže vinou rekonstrukce kulturního domu uskutečnit Setkání přátel Pěčnovanky. Příznivci dechové kapely ale rozhodně nepřijdou zkrátka. Setkání totiž bylo přesunuto do kulturního domu v nedaleké obci Budkov. Jde již o pátý ročník Setkání přátel Pěčnovanky a začátek je od 19 hodin.

Živý betlém

KDY: Sobota 14. prosince od 16 hodin

KDE: Městská zvonice Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma



Vimperský živý Betlém uvidí diváci opět v sobotu 14. prosince od 16 hodin pod vimperskou městskou zvonicí. Připomenutí jednoho z nejkrásnějších příběhů historie lidstva živým Betlémem. Vstupné je zdarma.

Tradiční zabijačka

KDY: Sobota 14. prosince od 8 hodin

KDE: Náměstí Volary

ZA KOLIK: Zdarma



Zabijačkové pochoutky manželů Spoustových. Ochutnávka vánočního punče před volarskou radnicí se uskuteční v sobotu 14. prosince od 8 hodin ráno na volarském Náměsti.

Setkání harmonikářů

KDY: Sobota 14. prosince

KDE: Hostině pod Kostelem Bohumilice

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční předvánoční setkání harmonikářů se uskuteční v sobotu 14. prosince v Hostinci pod kostelem v Bohumilicích. Pro radost zahrají Marnotratníci, Václav Smolík s doprovodem, Písečtí blonďáci, Chlapci z Moravy ze Staroviček a řada dalších dobře známých, harmonikářů. Akci pořádá obecní úřad a Myslivecký spolek Skalice. Ti navíc slibují bohaté občerstvení a výbornou zábavu. Vstup je volný.

Třetí adventní neděle

KDY: Neděle 15. prosince

KDE: Velké náměstí Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma



Odpoledne plné vánočního programu zakončené zapálením třetí adventní svíce připravují na neděli Prachatičtí. Na programu jsou adventní trhy, andělská pošta, pečení s Růženou Vincikovou a loutkové představení pro děti „Čert a Káča“, vystoupení ženského komorního sboru Maraveja, interaktivní představení pro děti Sněhoskřítci, vánoční vystoupení Wild Sticks s programem Christmas Tour 2019. Vstup zdarma.

Adventní koncert

KDY: Neděle 15. prosince od 14 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Koncert smíšeného pěveckého sboru Česká píseň Prachatice pod vedením Marcely Pehelové a dětí z Mateřské školy ve Strunkovicích nad Blanicí pod vedením Marie Malé a Jitky Cháhové. Koncert se koná v neděli 15. prosinceve strunkovickém kinosále od 14 hodin. Vstupné dobrovolné.

Adventní koncert

KDY: Neděle 15. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Kateřiny Volary

ZA KOLIK: Zdarma



O třetí adventní neděli 15. prosince vystoupí prachatický smíšený sbor seniorů Radostné přátelství, se kterým si všichni mohou zazpívat vánoční koledy a písně. Adventní koncert se koná v kostele sv. Kateřiny od 18 hodin. Vstup zdarma.

Adventní koncert

KDY: Neděle 15. prosince od 17 hodin

KDE: Synagoga Čkyně

ZA KOLIK: Zdarma



Adventní koncert ve čkyňské synagoze bude v režii prachatického Klarinetového souboru. Při něm zazní známé melodie klasiky i současnosti. Na koncertu vystupují Jan Hovorka, Petr Chalupský a Tomáš Janoušek na klarinety, Vít Neužil na basklarinet, Petra Sovová zpěv a Marcela Hapeklová s mluveným slovem. Koncert začíná v 17 hodin a vstup je zdarma.

Adventní koncert

KDY: Neděle 15. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel Záblatí

ZA KOLIK: Zdarma



O třetí adventní neděli zazní v záblatském kostele italština. O adventní koncert se tam postarají člen skupiny DaMiChi Davide Mattioli & Silvano Bevere. Adventní koncert se koná v neděli 15. prosince od 18 hodin.

Vánoční setkání divadla Continuo

KDY: Sobota 14. prosince od 17 hodin

KDE: Švestkový Dvůr Malovice

ZA KOLIK: Dle vstupného



Společný večer organizací Divadlo Continuo a Švestkový Dvůr se uskuteční v sobotu 14. prosince od 17 hodin ve Švestkovém Dvoře v Malovicích. V adventním čase, kromě bohatého odpoledního a večerního programu, představí Divadlo Continuo také plány obou organizací na rok 2020. Chybět nebude ani báječné pohoštění v divadelním baru. Program je následující: 17 hodin Divadlo Continuo / ZUNA - loutková pohádka po představení následuje výtvarná dílna pro celou rodinu, od 19 hodin Sara Bocchini / MONSTRUM and here I am blind - work in progress, od 19.30 hodinDivadlo Continuo / PLEASE LEAVE A MESSAGE, od 21 hodin: Bára Zmeková – koncert. Vstupenky na program zde: https://goout.net/cs/divadla/svestkovy-dvur/suab/ nebo vždy na místě před začátkem akcí.