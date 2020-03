Víkendový workshop ikonopisectví

KDY: Od 13. března do 15. března

KDE: Neumanneum Prachatice

ZA KOLIK: 1800 Kč

Na víkendovém kurzu si účastníci pod vedením zkušené ikonopisky Mgr. Sylvy Novotné "napíšou" ikonu. Je to již čtvrtý kurz. Můžete si vyzkoušet, jak staří ikonopisci "psali" své ikony. Přestože všichni pracují se stejnou předlohou a používají stejný materiál, každá ikona je jiná - nese rysy svého "pisce". I tentokrát budou používány staré techniky, jako například ředění práškové barvy vaječným žloutkem. Pracuje se i se zlatými plátky. Kurz je určen pro naprosté začátečníky i ty mírně zkušené. Postup bude paní lektorkou pečlivě a trpělivě objasňován.

Festival Štítek

KDY: Od 14. března do 15. března

KDE: Městské divadlo Prachatice

ZA KOLIK: 50 Kč



Festival pro dětské diváky začíná v prachatickém Městském divadle v sobotu 14. března v 10 hodin. V sobotu děti uvidí dvě pohádky. První z nich začíná v deset hodin dopoledne a je to Povídání o Pejskovi a Kočičce, kterou do Prachatic přiveze Marešova divadelní společnost. V 15 hodin pak bude připraven Suchdolský divadelní spolek s příběhem Bibi se bojí. V neděli kolotoč pohádek Štítku začíná opět v 10 hodin, kdy se na prachatických prknech představí Svatomářská SODA a zahraje pohádku Čert a Káča. Aby se ale děti jen nedívaly na pohádku, je pro ně mezi druhou a třetí hodinou připraven Tvořivý workshop s pedagogy volného času z prachatického Domu dětí a mládeže. Ve tři hodiny odpoledne pak na děti čeká představení prachatického Šumavského ochotnického spolku s názvem Vší silou aneb A pak se to stalo. Po skončení čtvrtého soutěžního představení mohou děti vhazováním vstupenek do jednotlivých nádob rozhodnout o tom, které z divadelních kousků se jim při letošním Štítku 2020 líbil nejvíc. Vstupenky na Štítek jsou již v prodeji. Vstupné 50 korun.

Dětský karneval

KDY: Sobota 14. března od 14 hodin

KDE: Skolovna Vlachovo Březí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Účinkuje Divadélko KOS z Českých Budějovic.

Návrat do Hotelu Blackout

KDY: Sobota 14. března od 19 hodin

KDE: Městské kulturní středisko Vimperk

ZA KOLIK: 120 Kč



Úspěšné pokračování Hotelu Blackout v podání ŠOS Prachatice. Mojžíš, Izák, Eliáš, Ráchel a Sára se vrací do HOTELU BLACKOUT, aby společně oslavili roční výročí svatby Eliáše s Ráchel. Vstupné 120 korun.

Angry Birds ve filmu 2

KDY: Neděle 15. března od 15:30 hodin

KDE: Kino Šumava Vimperk

ZA KOLIK: 80 Kč



Ptáci a vepři jdou znovu do boje. Přestavení pro nejmenší vimperské diváky. Vstupné 80 korun.