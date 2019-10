Volary: 120 let železnice

KDY: Sobota 12. října od 8 do 17 hodin

KDE: Volary

ZA KOLIK: Zdarma

Oslava 120 let od příjezdu prvního vlaku do Volar, výročí železničního spojení Prachatice - Volary a Volary - Lenora, jízdy zvláštních parních a motorových vlaků, výstava hnacích vozidel společností GWTR, KPT rail a ČD CARGO, mechanizace SŽDC, historické drezíny, jízdy historických autobusů, promítání pohádek pro děti, prodej upomínkových předmětů, občerstvení. Zpřístupněno Volarské muzeum a modelové kolejiště v DDM Volary na náměstí. Oslavovat se ve Volarech bude od 8 do 17 hodin.

Volary: Drakiáda nad městem

KDY: Sobota 12. října

KDE: DDM Volary

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 12. října dopoledne budou na šumavským městem Volary létat draci. Dům dětí a mládeže připravil Drakiádu nad Volarami. Účastníci mají sraz před budovou DDM Volary. Organizátoři vyzývají: Přineste si draka, je přichystána tvořivá dílna, malování na obličej a zahrajeme „Umí prase létat?“

Zbytiny: Benefiční rocková zábava

KDY: Sobota 12. října od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Zbytiny

ZA KOLIK: 250 Kč





Akce South of Heaven je rockový festiválek volně navazující na každoroční zbytinský rockový bál Rok od Rocku lépe…Tentokrát se rock ve Zbytinách rozhodl pomáhat lidem, kterým osud nepřál, a to po vzoru party skvělých lidí "Frňákovníci ze západu a Hrtůni", jež jsou patrony a spolupořadatelé celé akce. Výtěžek z události bude použit na nákup elektrického invalidního vozíku a na zlepšení mobility pro čtrnáctiletého Radima Koubka, chlapce, u kterého byla diagnostikována dětská mozková obrna s následným postižením všech čtyř končetin. Radim, žák 8. třídy ZŠ TGM v Písku. je kluk plný elánu a tužeb, jejichž naplnění se pokusíme, alespoň přiblížit. Předplatné: (slouží zejména pro podporu poslání akce) Podatelna Obce Zbytiny; Obecní pošta Zbytiny; Informační centra Volary a Prachatice; Hotel Hvězda Vimperk; Směnárna Hliniště. Číslo účtu (Účet Obce Zbytiny): 3923281/0100; VS 22122003, Avízo pro příjemce: jméno/název dárce - RADIM

Program sobotního koncertu je:

18 až 19 hodin: BULLDOG (Hard heavy-Beroun)

cca 19 až 20 hodin: SOLAR SYSTÉM (Heavy metal-Havířov)

cca 20 až 21 hodin: BLACK SABBATH, Ozzy Ozbourne (Revival-Praha)

cca 21 až 22hodin: LUFTT (Hard Rock-Praha)

cca 22 až 23 hodin: Dražba dřevěné sochy anděla, která byla pro tuto akci tesána a věnována Václavem Rundou.

cca 23 hodin do skonání (NA) PLECH (Punk-Husinec)

Město Volary zajistilo dopravu z Volar do Zbytin a zpět: Odjezd 12. října v 17 hodin z autobusového nádraží ve Volarech, návrat 13. října v 1 hodinu z návsi před KD Zbytiny.

Šumavské Hoštice: Závod v couvání traktorů

KDY: Sobota 12. října od 10.30 hodin

KDE: Šumavské Hoštice

ZA KOLIK: 100 Kč



V sobotu 12. října se opět budou bavit v Šumavských Hošticích. Připravili tam tradiční závody v couvání traktoru s vlekem. Ti nejlepší řidiči zemědělských strojů se sejdou na parkovišti u kulturního domu v Šumavských Hošticích. Prezentace závodníků je od 10.30 hodin a závod začne o pul hodiny později. Startovné pro každého jezdce je stanoveno na stokorunu. Traktor k soutěži je zajištěn. Organizátoři slibují dobrou zábavu po celý den, pro děti bude zajištěn skákací hrad zdarma a od 15 hodin si děti navíc užijí i soutěžení.

Vimperk: Koncert dechového orchestru

KDY: Sobota 12. října od 11 do 13 hodin

KDE: Dvůr Střední školy Nerudova Vimperk

ZA KOLIK: Zdarma



Sobota 12. října od 11 do 13 hodin bude ve dvoře Střední školy Nerudova koncertovat Dechový orchestr ZUŠ Vimperk. Koncert je součástí oslav výročí vimperské Základní umělecké školy. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do školní tělocvičny.

Strunkovice nad Blanicí: Od Baltu k Jadranu

KDY: Neděle 13. října od 19 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Blatenský ekonom, cyklista, cestovatel a autor několika cestopisných knih seznámí hosty přednášky s cestovatelskými zážitky z 2 500 km dlouhé cyklistické cesty od německého přístavu Trawemünde do italského Terstu. Cestovatelská přednáška Od Baltu k Jadranu po trase bývalé železné opony se uskuteční v neděli 13. října od 19 hodin v Kině ve Strunkovicích nad Blanicí. Vstupné dobrovolné.