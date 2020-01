Návrat hotelu Blackout

KDY: Sobota 11. ledna od 19 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 90 Kč

Pokračování dnes již kultovní inscenace Šumavského ochotnického spolku. Nová původní česká nekorektní fakefiction komedie o mužích, ženách a jejich životních aplikacích. Vstupné 90 korun.

Ples města Vlachovo Březí

KDY: Sobota 11. ledna od 19 hodin

KDE: Sokolovna Vlachovo Březí

ZA KOLIK: 250 Kč



III. Ples města Vlachovo Březí. K tanci a poslechu hraje „Jazzika“. Vstupné je 250 korun.

Poslední leř Mysliveckého spolku Vltava

KDY: Sobota 11. ledna od 17 hodin

KDE: Radniční sál Volaty

ZA KOLIK: Zdarma





Setkání myslivců a jejich přátel z Volar a okolí. Hraje Netolická pětka.

Hasičský ples

KDY: Sobota 11. ledna od 20 hodin

KDE: Hospoda Žernovice

ZA KOLIK: 100 Kč



Sbor dobrovolných hasičů Žernovice pořádá v sobotu 11. Ledna od 20 hodin Hasičský ples v sále Žernovické hospody. K tanci a poslechu hraje kapela A je to. Pořadatelé slibují bohatou tombolu. Vstupné je 100 korun.

Hasičský bál

KDY: Sobota 11. ledna od 20 hodin

KDE: Na Kovárně Staré Prachatice

ZA KOLIK: 50 Kč



Sbor dobrovolných hasičů Staré Prachatice pořádá Na Kovárně tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu hraje Pěčnovanka, řídí Míra Kovář. Vstupné je 50 korun.

Toy Story 4: Příběh hraček

KDY: Neděle 12. ledna od 15.30 hodin

KDE: Kino Šumava Vimperk

ZA KOLIK: 100 Kč



Neděle 12. ledna od 15.30 hodin: Toy Story 4: Příběh hraček. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonniepřinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

Miroslav Donutil – Cestou necestou

KDY: Neděle 12. ledna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Cihelna

ZA KOLIK: 390 Kč



Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách.

Dášenka čili Život štěněte

KDY: Neděle 12. ledna od 10 hodin

KDE: Městské divadlo Prachatice

ZA KOLIK: 70 Kč



Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti prachatického Městského divadla. Představení pro děti. Vstupné 70 korun..