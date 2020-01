Dětský karneval

KDY: Sobota 1. února od 15:30 hodin

KDE: Kulturní dům Cihelna Vimperk

ZA KOLIK: 50 Kč

Dětský karneval. Dovádivé odpoledne plné her a tance, opičí rej, malování na obličej. Vstupenky možno zakoupit v MěKS nebo na místě v den konání. Vstupné 50 korun, děti do 6 let zdarma.

Michal Singer: Smekám kůrovci

KDY: Od soboty 1. února od 19 hodin

KDE: Výstavní prostory Obecního úřadu Kvilda

ZA KOLIK: Zdarma



Kurátorka výstavy: Hana Klínková. Kytara: Jiří Milota. Zahájení výstavy. Výstava trvá od 1. února až 30. června 2020. Vernisáž v sobotu 1. února od 19 hodin. Výstavu je možné vidět v budově Obecního úřadu Kvilda 17 ve druhém patře.