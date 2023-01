Výstavy a vernisáže: Čeká na vás divoká zvěř i pravěk

Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku

Tábor - V táborské galerii U Radnice se netradičně v sobotu, a to od 15 h, uskuteční vernisáž výstavy Terezy Liškové, kterou nazvala Zemědělská epopej aneb Krajina mého domova. Soustředění tvorby na téma zemědělských prací není v současném malířství běžné, autorka tím ale navazuje na bohatou a dlouhou malířskou tradici, díky rodinnému zázemí ji odjakživa fascinovala pole jako symbol vesnice a svobody. Zítra je otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 16 h. Výstava potrvá do 12. března.

České Budějovice - Krásná a divoká II. Tak zní název nové výstavy v českobudějovické galerii Nahoře v DK Metropol. Můžete si na ní prohlédnout amatérské fotografie přírody Jana Kopeckého z Jihočeské univerzity. Autor je milovníkem přírody a každou volnou chvilku věnuje výjezdům za zvěří, ptáky nebo jarními květinami. Nejraději má jaro, kdy se do Čech vracejí stěhovaví ptáci. Do galerie můžete přijít od pondělí do pátku od 9 do 17 h, vstup je volný.

Písek - Prácheňské muzeum v Písku mimořádně otevřelo i v lednu a hostí výstavu Dálnicí do pravěku, na níž návštěvníci uvidí, co vše našli archeologové při rozsáhlém výzkumu před výstavbou dálnice D4. Jedná se o tisíce předmětů, ale na výstavě budou k vidění ty nejzajímavější; především keramické a kovové předměty, jako jsou oděvní spony, jehlice, náramky, mince nebo skleněné korálky. Přijít můžete denně od 9 do 15.30 h, výstava skončí 5. února.

České Budějovice - Tady orel… Výstava fotografií autorů Jana Ševčíka a Josefa Hláska, týkající se návratu orla mořského na Třeboňsko, je k vidění do 6. února v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Více se o této problematice můžete dozvědět i z vystavených písemných materiálů. Otevřeno je pondělí - pátek 8.30 - 18 h, v sobotu od 9 do 12 h. Vstupné se neplatí.