NAPIŠTE JEŽÍŠKOVI DOPIS

KDY: Do 24. prosince

KDE: Katedrála Sv. Mikuláše České Budějovice

Děti mohou přinést dopis Ježíškovi do katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Důležité je, aby na něm byla zpáteční adresa, aby jim mohl Ježíšek odepsat a poslat dáreček. Dopis mu můžete vhodit do ozdobené schránky v katedrále až do Štědrého dne.

VÁNOČNĚ NAZDOBENÉ ZÁMECKÉ POKOJE

KDY: Do neděle 19. prosince

KDE: Státní zámek Třeboň

Přijďte na speciální vánoční prohlídky svátečně nazdobených schwarzenberských zámeckých pokojů. Ty se konají vždy od čtvrtku do neděle od 10 do 15 h, a to až do poslední adventní neděle 19. prosince. Speciální kostýmované prohlídky se letos o Vánocích s ohledem na covidovou situaci nekonají.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ JAKUBA SMOLÍKA

KDY: 3. prosince

KDE: KD Milevsko

Přijďte na Vánoční koncert Jakuba Smolíka, který se koná v pátek 3. prosince v Milevsku. Těšte se na humor i známé hity. Koncert začíná se koná v KD Milevsko a začíná v 19 h. Vstupné 400 Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT VERONIKY SPIEGELOVÉ

KDY: 3. prosince

KDE: Kavárna Ve Skále Vimperk

V pátek 3. prosince zazpívá Veronika Spiegelová a Naboso Band na Vánočním koncertě. Přijďte od 20 h do kavárny Ve Skále ve Vimperku. Uslyšíte folk, šanson, jazz a autorskou tvorbu nejen vánočních písní.

ČERTOVINY V KAPLICI

KDY: 4. prosince

KDE: KD Kaplice

Vezměte děti v sobotu 4. prosince na dětské čertovské divadýlko Čertoviny do KD Kaplice. Akce nahradí tradiční program na náměstí, který se za dané situace nemůže uskutečnit. Přijďte v 15.30 h. Na místě bude i Mikuláš, andělé nebo čerti na chůdách. Uvidíte kejklířské a akrobatické vystoupení, čekají vás soutěže a odměny. Zahraje vám DJ Lucifer. Příchozí mohou dorazit také v kostýmech, které jsou vítané. Vstupné 100/50 Kč.

KONCERT JIHOČESKÉ FILHARMONIE

KDY: 4. prosince

KDE: Kostel sv. Anny České Budějovice

V sobotu 4. prosince koncertuje v kostele sv. Anny v Českých Budějovicích Jihočeská filharmonie. Na housle zahraje Martin Týml a Kristýna Hodinová, violy se chodí Eva Horváthová, za violoncello usedne Lenka Týmlová, na hoboj zahraje Magdalena Kyselovičová a Theodor Ditrich na kontrabas. Na adventním koncertě uslyšíte Händela, Crussela, Blocha, Dvořáka, Martinů, Michnu a Piazzolu. Přijďte v 19 h. Vstup zdarma.

VÁNOČNÍ KONCERT POUTNÍKŮ

KDY: 4. prosince

KDE: Kostel sv. Jakuba Většího

V Benešově nad Černou v kostele sv. Jakuba Většího vystoupí legenda country hudby, kapela Poutníci. Na koncertě Country Vánoce, který uslyšíte v sobotu 4. prosince, zahrají známé hity, v druhé části zazní vánočně laděné písně. Koncert začíná v 17 h.



MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

KDY: 4. prosince

KDE: Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

S Mikulášem, andělem a čertem se svezete v parní lokomotivě. Mikulášská jízda vyjíždí v sobotu 4. prosince v 10.39 h z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, kde bude 13.05 h. Děti čekají balíčky za odměnu, že byly hodné. V 15.18 h jede parní vlak zpět.

MIKULÁŠSKÉ NAMÁČENÍ

KDY: 4. prosince

KDE: Jordán, Tábor

Otužilci se již po čtvrté sejdou na Mikuláše na tzv. Mikulášské namáčení na táborské plovárně, aby se v sobotu 4. prosince od 14 h ponořili do nádrže Jordán.

ČERTOVSKÉ SAFARI A NÁVŠTĚVA LUCIFERA

KDY: 4. prosince

KDE: Safari Resort

Vyrazte v sobotu 4. prosince do tzv. Čertovského safari. To se koná v Safari Resortu od 12 do 19 h. Starší i mladší skupiny se vydají na prohlídku čertovské Luciferovy půdy, nebude chybět ani Mikuláš a andělé

ZAJDĚTE K LUCIFEROVI

KDY: 4. prosince

KDE: Haselburg, Vimperk

Na zámku Haselburg se koná tzv. Vimperské peklo. K Luciferovi půjdete v sobotu 4. prosince od 15.30 do 19 h a je třeba se zaregistrovat. Těšte se na čertovskou školu a tanečky, tematický fotokoutek, občerstvení a tematickou muziku.

FOCENÍ RETRO PFEK U SEIDELŮ

KDY: 4. a 5. prosince

KDE: Fotoateliér Seidel Český Krumlov

Oblíbená PFka budou fotit v sobotu 4. a v neděli 5. prosince v českokrumloském Fotoateliéru Seidel. Můžete se nechat vyfotit s dobovými lyžemi, bruslemi, sáněmi aj, a to od 9 do 12 a od 13 do 15 h.

KRESLENÉ VÁNONČÍ PŘÍBĚHY VE TŘECH DNECH

KDY: 3. až 5. prosince

KDE: Kino Portyč Písek

Animované pásmo vánočních pohádek nazvané o Čertovi a jiné vánoční pohádky čeká děti v píseckém kině Portyč od pátku 3. do neděle 5. prosince od 15 h. Diváci na plátně spatří ty nejlepší animace a tradiční příběhy, nebude chybět Mikuláš, Ježíšek, čerti a čert Florimón, který bude mezi pohádkami provázet a promítání završí. Novinkou pásma bude pohádka O Čertovi podle stejnojmenné knihy Pavla Čecha. Vstupné 130 Kč.

PEKLO S NEVĚSTOU VE VIMPERKU

KDY: 5. prosince

KDE: Městské kulturní středisko Vimperk

Čertovská pohádka Peklo s nevěstou bude k vidění v Městském kulturním středisku ve Vimperku v neděli 5. prosince. Ve 15.30 h uvidíte příběh, jak se chtěl pán pekel Satan oženit. Vybral si Aničku, která naštěstí s maminkou a sestřičkou nad celým peklem a nápadníkem vyzraje. Vstupné 50 Kč. Diváky čeká malé mikulášské překvapení.

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA V MILEVSKEM

KDY: 5. prosince

KDE: Milevsko

Milevskem projede na kočáru taženém koňmi Mikuláš se svou družinou, a to v neděli 5. prosince od 14.30 h. Hodné děti čeká dobrota.

KDY: 5. prosince

KDE: Vodňany

Před KD Vodňany se v neděli 5. prosince koná akce Mikuláš dává dětem křídla. Andělé se kolem KD začnou rojit ve 14 h, křídla budou mít z dílen místních výtvarníků. Ve 14.30 h vyjede kočár s Mikulášem a anděly. Bude mít namířeno ulicemi měst na náměstí Svobody, kde vás čeká mikulášská nadílka. Nebude chybět ani Krampus show a čertí vůz s divadlem Kvelb.

V ULICÍCH TÁBORA POTKÁTE ČERTY

KDY: 5. prosince

KDE: Tábor

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE V KATEDRÁLE

KDY: 12. prosince

KDE: děkanství a katedrála Sv. Mikáláše

V ulicích táborského starého města potkáte v neděli 5. prosince v ulicích čerty. Tzv. Čertoviny začínají v Táboře v 15 h. Vstup bude zdarma.

Pastorační středisko České Budějovice připravilo na neděli 12. prosince od 14 do 18 h adentní dílnu. Tu navštívíte na děkanství hned vedle katedrály sv. Mikuláše. Děti budou vyrábět drobné dárečky, ozdoby. Rodiče mohou děti na místo přivézt a jít po svých pochůzkách. Od 15 do 16 h pak mohou se mhou vydat podívat se na zrekonstruovanou budovu biskupství. V katedrále sv. Mikuláše najdete tzv. Radost Vánoc, interaktivní výstavu, která vás provede adventem a jeho zvyky.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ ONLINE

KDY: Od středy 1. prosince do pátku 24. prosince denně

KDE: online na www.jihoceskedivadlo.cz

Všechny čtyři soubory Jihočeského divadla - opera, balet, Malé divadlo i činohra si jako loni připravily pro diváky online adventní kalendář. Každý den na webu Jihočeského divadla uvidíte od každého souboru nový video příspěvek. Balet bude trénovat na vánoční koledy. Malé divadlo bude číst dětem 24 příběhů z knihy Vánoce pro kočku, u níž si mohou vystřihovat postavičky do beltéma. Činohra na pokračování zahraje představení Dobrý proti severáku s Helenou Dvořákovou a Pavlem Oubramem. Opera nazpívala tradiční české písně z kancionálů ze 15. až konce 16. století.

DIVADELNÍ VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

KDY: sobotu 27. listopadu, ve středu 1. prosince, ve čtvrtek 2. prosince, v pátek 3. prosince, v sobotu 4. prosince, ve středu 8. prosince, v úterý 28. prosince v 17h; v neděli 5. a 19. prosince v 16 h.

KDE: Malé divadlo, České Budějovice

Vánoční představení Gloria aneb Malé klanění docela malému jezulátku připravil soubor Malého divadla. Představení bude cílit na nejmladšího diváka, tedy pro děti od dvou let. Malí návštěvníci divadla a jejich rodiče se mohou těšit na tradiční pojetí příběhu svaté rodiny, loutky, vůni jehličí, anděle a hudbu. Vstupné 150 Kč.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY JIHOČESKÉHO MUZEA

KDY: Do 18. prosince

KDE: Jihočeské muzeum

V rámci vánoční výstavy Jihočeského muzea Vánoce v čokoládě se přijďte podívat na doprovodný program, kde se seznámíte s řemesly a výrobou vánočních ozdob a dekorací. V sobotu 27. listopadu vám ukáže Dagmar Hálová výrobu tažného skla a Eva Drančáková zhotoví tzv. frivolitky. Ve čtvrtek 2. prosince bude Alena Reindlová vyrábět vánoční dekorace z keramiky a Jiří Honiss ukáže podmalby na skle. V sobotu 4. prosince ukáže Andrea Váchová chainmaille šperky a Jitka Sovová představí vánoční dekorace technikou quilt. Ve čtvrtek 9. prosince bude Alena Gondeková tvořit korálkové ozdoby a Miroslav Stecher vyrábět fanfrnochy. Dřevořezbu loutek v podání Jiřího Drhovského uvidíte v sobotu 11. prosince, ve stejný den bude péct Růžena Vinciková vánoční pečivo a dekorace. V úterý 14. prosince se bude zpívat. Tradiční koledování a zpívání na schodech v interiéru Jihočeského muzea s Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit začíná v 18 h.

VÁNOČNÍ KONCERTY JIHOČESKÉHO DIVADLA

KDY: 21. a 26. prosince

KDE: Katedrála Sv. Mikuláše

Nenechte si ujít tradiční vánoční koncerty Jihočeského divadla, které sekonají v katedrále sv. Mikuláše. K České mši vánoční Jakuba Jana Ryby uslyšíte také světovu premiéru oratoria Mít v sobě hvězdu skladatele a varhaníka Mikoláše Troupa. Koncert začíná v 19.30 h. Vstupné 210 nebo 260 Kč.

VÁNOCE V ČOKOLÁDĚ

KDY: Do 2. ledna

KDE: Jihočeské muzeum

V Jihočeském muzeu najdete až do 2. ledna vánoční výstavu Vánoce v čokoládě. Tam si prohlédnete unikátní sbírku Stanislava Krámského, který od 60. let nashromáždil přes 200 tisíc obalů od čokolád ze 150 zemí od 9 300 firem a obchodních značek. V jeho sbírce najdete také účtenky a dokumenty, plechovky od bombonů, čokolád a kakaa, nebo třeba zastoupené i výrobky českobudějovických firem, stejně tak ale i zahraničních. Dozvíte se, jak vzniká čokoláda, uvidíte pravé kakaové boby, zjistíte, jak dlouho lidé už čokoládu konzumují.

POMOZTE DĚTEM Z CHUDÝCH AJ. RODIN DO DIVADLA

KDY: Po celý prosinec

KDE: Jihočeské divadlo

Hezký dárek, ale ne pro sebe, můžete pořídit v Jihočeském divadle. To pokračuje v projektu Zavěšená vstupenka. Jedná se o vstupenku do divadla, kterou můžete zakoupit a dostane ji dítě, jehož rodina by si ji nemohla ze sociálních či finančních důvodů dovolit.