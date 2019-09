KDY: Září 2019

KDE: Zimní stadion Vimperk

ZA KOLIK: 30 Kč

Rozpis veřejného bruslení v září 2019:

Sobota 7. září od 14 do 15.30

Neděle 8. září od 14.30 do 16

Sobota 14. září od 14 do 15.30

Neděle 15. září od 14 do 15.30

Sobota 21. září od 15 do 16.30

Neděle 22. září od 14 do 15.30

Sobota 28. září od 14 do 15.30

Neděle 29. září od 14 do 15.30



Broušení bruslí pro veřejnost

Středa od 17.30 do 19.00

Neděle od 13.45 do 14.45